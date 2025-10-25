Исследуют уже 50 лет: археологи сделали новое открытие на известном кургане Икизтепе (фото)

Во время раскопок на кургане на кургане Икизтепе в Турции археологи обнаружили захоронение бронзового века. Ученые нашли останки двух человек и многочисленные артефакты.

Археологи на важном доисторическом месте на севере Турции обнаружили два чрезвычайных захоронения — одно принадлежало взрослому, а другое — ребенку. В каждом из них также обнаружили личные вещи погребенных, пишет Arkeonews.

Нынешние раскопки на кургане Икизтепе (Ikiztepe Mound) под руководством доцента Аслихана Беязита из Стамбульского университета стали первой крупной экспедицией в южной части памятника.

Исследователи обнаружили три могилы почти под поверхностью земли, две из которых были так называемыми "могилами с дарами", где умерших хоронили вместе с предметами, которые отражали их идентичность и роль в обществе.

В одной могиле обнаружили взрослого мужчину-охотника вместе с бронзовыми гарпунными наконечниками. Другая могила принадлежала шестилетнему ребенку, который носил браслеты.

Эти находки отражают погребальные обычаи этого региона, а также указывают на тонкие хронологические и культурные различия с другими местностями.

"Появление могил раннего бронзового века так близко к поверхности указывает на другую стратиграфическую последовательность на юге, — пояснил Беязит. — Эта разница может указывать на изменения в организации поселения или даже на изменение ритуалов с течением времени".

Исследователи обнаружили три могилы почти под поверхностью земли Фото: АА

Расположенный в районе Бафра провинции Самсун, курган Икизтепе непрерывно исследуют уже более пяти десятилетий, а это делает его одним из самых длительных археологических проектов в Черноморском регионе.

Поселение было заселено с 4500 по 2000 год до н. э., охватывая как халколит, так и ранний бронзовый век. За все время здесь обнаружили более 15 000 артефактов, среди которых керамика, костяные орудия, текстильное оборудование и некоторые из древнейших образцов медицинских инструментов.

Четыре основных холма кургана образовывали комплекс, где сосуществовали повседневная жизнь, промышленность и захоронения. Близость к дельте реки Кызыл-Ирмак превратила его в центр торговли и культурного обмена, соединявший внутренние районы Анатолии с побережьем Черного моря.

Находки из Икизтепе также раскрывают детали о доисторическом ремесле и социальной структуре. Инструменты, в частности веретена, грузики для ткацких станков и костяные шила, указывают на организованное текстильное производство, в котором участвовали как женщины, так и дети.

Нынешние исследования растительных и животных останков помогают ученым реконструировать древние рационы, которые включали культивируемые зерновые, дикие растения и животный белок.

Медные и оловянные артефакты, а также неместная посуда свидетельствуют о далеко идущих связях, которые могли простираться до Кавказа и Центральной Анатолии. Окно в доисторическое наследие остается краеугольным камнем анатолийской археологии, проливая свет на эволюцию ранних общин на севере Турции.

"Каждый слой почвы в Икизтепе рассказывает нам не только о том, как жили люди, — говорит Беязит, — но и о том, как они помнили своих умерших, и таким образом они определяли себя".

