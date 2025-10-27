Археологи знайшли поховання аварського воїна: рідкісне відкриття в Угорщині (фото)

В Угорщині археологи виявили багату могилу, яка, як вважається, належала воїну аварського походження. Поховання, знайдене між містами Обо і Секешфегервар, датується приблизно 670–690 роками н. е.

Всередині поховання експерти з музею Сент-Іштвана Кірая знайшли рідкісну шаблю, срібні ремінці для поясу, довгий ніж, позолочені плетені стрічки та сережки зі скляних намистин, пише Heritage Daily.

Попри сліди попереднього розграбування, зброя воїна та кілька похоронних дарів були навмисно залишені на місці. Команда археологів зазначила, що вилучення крихкої шаблі було одним з найбільших технічних викликів проєкту.

Волонтери з програми "Археологія для громади" музею побудували спеціальну дерев'яну скриню, щоб підняти зброю в цілості, забезпечивши можливість подальшого вивчення як самого предмета, так і навколишнього ґрунту в лабораторних умовах.

На вигнутому лезі шаблі збереглися сліди складного орнаменту Фото: Szent István Király Múzeum

Реставраторка Петра Бодісне Салонтай повідомила, що на вигнутому лезі шаблі збереглися сліди складного орнаменту. Срібні та позолочені прикраси, знайдені поруч із нею, свідчать про високий статус похованого та високу майстерність аварських ремісників у обробці металу.

Ці артефакти допомагають дослідникам краще зрозуміти мистецтво та військові традиції народу, який часто згадується через його вплив на ранню європейську історію та конфлікти з Візантійською імперією.

Такі знахідки сприяють глибшому розумінню культурної спадщини Аварського каганату в Карпатському басейні. Вони дають цінну інформацію про те, як це ранньосередньовічне суспільство поєднувало кочові звичаї з регіональним ремеслом.

Раніше Фокус писав про мозаїку римської епохи, яку виявили у Туреччині. Артефакт планували продати контрабандисти, проте пам'ятку вдалося врятувати.

