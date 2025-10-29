Построили дом из римской достопримечательности: неожиданное открытие в Турции (фото)

В селе Ярышли, Турция, археологи обнаружили десять древних камней, на каждом из которых были выгравированы фрагменты латинского текста. Надписи идентифицировали как части указа, написанного во времена римского императора Каракали почти 1800 лет назад.

Исследователи из музея Бурдура установили, что камни с надписями были повторно использованы в 1950-х годах во время строительства сельского дома. Их транспортировали из Такины — это была обычная практика до того, как было признано археологическое значение этой местности, пишет Arkeonews.

В 1970 году археологи, исследовавшие фундамент дома, обнаружили, что десять из этих камней содержат официальную имперскую надпись. По мнению экспертов, текст представляет собой фрагменты указа или письма, изданного императором Каракаллой, который правил с 198 по 217 год н. э.

Археологи, исследовавшие фундамент дома, обнаружили, что десять из этих камней содержат официальную имперскую надпись Фото: IHA

Местный житель Ферхат Агил, чья семья когда-то владела этим домом, вспоминает: "Нам сказали, что эти камни происходят из римского периода. Позже музей подтвердил, что это письмо, написанное самим Каракаллой". С тех пор музей Бурдура зарегистрировал камни как объект культурного наследия, подлежащий охране.

Древний город Такина, расположенный вблизи озера Салда, был оживленным поселением в эллинистический и римский периоды. Он был важным центром региона Писидия, с общественными зданиями, храмами и монументальными надписями.

Музей Бурдура зарегистрировал камни как объект культурного наследия, подлежащий охране Фото: IHA

Археологи считают, что камни с надписями когда-то были частью общественного памятника или указа, выставленного в общественной зоне города. В римские времена такие надписи использовались для сообщения императорских приказов, чествования местных чиновников или увековечения юридических декретов, выполняя как политические, так и административные функции в провинциях.

Каракалла, урожденный Марк Аврелий Север Антонин, правил Римской империей в бурную эпоху, отмеченную как реформами, так и насилием. Его самым продолжительным наследием является Эдикт Каракалы (Constitutio Antoniniana), который предоставил римское гражданство почти всем свободным жителям империи, изменив ее социальную структуру.

Несмотря на его репутацию жестокого человека, такие находки, как письмо Ярышли, демонстрируют административное и бюрократическое влияние его правительства, давая представление о том, как имперские решения распространялись на отдаленные регионы, такие как Писидия.

Надписи были видны прохожим, но мало кто осознавал их значение Фото: IHA

На протяжении десятилетий дом в Ярышли был молчаливым свидетелем истории. Надписи были видны прохожим, но мало кто осознавал их значение. "Сначала никто не думал, что это что-то особенное — просто старые камни", — пояснил Агил.

Археологи надеются, что раскопки в Такине обнаружат больше надписей, связанных с администрацией Каракалы, что углубит наше понимание римского управления в Анатолии.

Это открытие демонстрирует, как следы римского мира все еще могут появляться в обычных местах. Простое сельское жилье случайно сохранило слова императора — редкая связь между современным ландшафтом Турции и отголосками ее древнего прошлого.

