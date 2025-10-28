Раскрыли тайну старинного меча: новое исследование нашло кое-что необычное (фото)

Благодаря использованию новейших методов исследования, ученые обнаружили скрытую надпись на мече XVI века, найденном в Германии. Исследователи нашли выгравированное имя мастера после того, как ученые применили компьютерную томографию для исследования артефакта.

Исследование проводили специалисты из Университета имени Фридриха Шиллера в Йене и INNOVENT e.V., которые проанализировали меч, найденный среди остатков Коллегиума Йенсе — исторического ядра Йенского университета, пишет Arkeonews.

Оружие, известное как деген, было одним из четырех мечей, похороненных в церкви коллегиума, которая с 1594 по 1814 год служила часовней и местом захоронения профессоров и студентов. Вместо того, чтобы чистить артефакт от коррозии, реставратор Ивонне Прземус предложила использовать компьютерную томографию, чтобы избежать повреждения объекта.

Команда провела сканирование в технологическом центре INNOVENT в Йене с помощью системы EasyTom 150-160 X-Ray Micro & Nano-CT, изготовленной компанией RX Solutions во Франции. Этот сканер с высоким разрешением позволил полностью воссоздать меч в 3D, раскрыв его внутреннюю структуру с чрезвычайной детальностью.

Исследователи смогли визуализировать различные материалы, слои коррозии и даже незначительные деформации внутри лезвия Фото: INNOVENT e.V.

Исследователи смогли визуализировать различные материалы, слои коррозии и даже незначительные деформации внутри лезвия. Среди этих структур они обнаружили выгравированные буквы, составляющие имя Клемес Стем.

Клемес Стем был известным мастером из Золингена, немецкого города, который издавна ассоциируется с элитным производством мечей. Его мастерская действовала в конце XVI века, когда мастера Золингена производили оружие для европейских аристократов и королевских дворов.

Надпись свидетельствует о том, что меч из Йенсе, датированный 1580-1620 годами, был работой Стема или его мастерской. Мечи подобного дизайна, хранящиеся в Немецком музее мечей в Золингене, обычно принадлежали лицам высокого социального статуса, вероятно, ректорам, профессорам или знатным студентам университета.

Проект продемонстрировал, как технология КТ может улучшить сохранение культурного наследия. В отличие от традиционных методов, требующих физической очистки, компьютерная томография позволяет экспертам детально изучать артефакты, не нанося им вреда.

Археолог Энрико Пауст отметил, что КТ-сканирование может раскрыть внутренний состав и историю объекта, помогая связать забытые артефакты с их культурными корнями. Сканирование меча из Енсе выявило незначительные деформации, вероятно, возникшие в результате использования в церемониальных целях.

Это исследование не только углубляет понимание металлургии эпохи Возрождения, но и показывает, как современные методы визуализации могут возродить давно утраченные истории исторических объектов. Объединив науку с археологией, исследователи теперь могут раскрыть информацию, невидимую для традиционной реставрации.

Обнаружение подписи Клемеса Стема на мече из Йенсе является ярким примером того, как технология может придать забытым артефактам новый голос, связывая современные исследования с многовековым мастерством.

