Артефакт народа Моче: археологи нашли изображение верховного божества (фото)

Внимание ученых привлек артефакт, найденный на археологических раскопках Лома-Негра в Перу. Позолоченный медный носовой орнамент изготовили для изображения главного божества цивилизации Моче.

Археологи идентифицировали фигуру на орнаменте как Аи-Апек, главного бога Моче, которого часто называют "Обезглавливателем". Небольшой предмет украшен инкрустациями из бирюзы и черными камнями, образующими глаза божества, пишет Live Science.

По словам экспертов, Аи-Апек почитался как верховный творец, способный поддерживать космический порядок. Художественные изображения того периода показывают его с клыками ягуара, лицом, похожим на человеческое, и конечностями, напоминающими паука.

Его часто изображают с туми, церемониальным мечом, использовавшимся для жертвоприношений, и отрубленной человеческой головой, что символизирует его контроль над жизнью и смертью.

Изображения показывают Аи-Апека с клыками ягуара, лицом, похожим на человеческое, и конечностями, напоминающими паука Фото: Wikipedia Commons

Народ моче, или мочика, жил вдоль северного побережья Перу между 200 и 900 годами н. э., за столетия до возникновения Империи инков. Местность Лома-Негра, расположенная вблизи границы с Эквадором, была одним из главных центров этого народа.

Хотя многие гробницы были разграблены в 1960-х годах, несколько артефактов, включая это украшение для носа, позже нашли и передали в Музей искусств Метрополитен в Нью-Йорке. Украшение имеет размеры примерно 7 на 10 сантиметров и изготовлено из позолоченной меди, украшенной полудрагоценными камнями.

Эксперты предполагают, что артефакт мог быть установлен на серебряной основе и использовался как церемониальный аксессуар, но его первоначальный владелец остается неизвестным из-за нарушения захоронений.

Исследования ритуалов моче показывают, что человеческие жертвоприношения играли важную роль в их религиозной и политической жизни. Захваченных врагов часто убивали во время церемоний, посвященных чествованию богов, хотя есть также свидетельства того, что членов семьи могли приносить в жертву знатным родственникам.

В частности, Аи-Апека часто связывают с пауками в иконографии моче. Ученые из Музея искусств Метрополитен предположили, что это ассоциация может происходить от того, как пауки ловят и пожирают свою добычу — образ, напоминающий практику принесения человеческих жертв для поддержания божественного баланса.

