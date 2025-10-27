Артефакт народу Моче: археологи знайшли зображення верховного божества (фото)

Увагу вчених привернув артефакт, знайдений на археологічних розкопках Лома-Негра у Перу. Позолочений мідний носовий орнамент виготовили для зображення головного божества цивілізації Моче.

Археологи ідентифікували фігуру на орнаменті як Аї-Апек, головного бога Моче, якого часто називають "Обезголовлювачем". Невеликий предмет прикрашений інкрустаціями з бірюзи та чорними каменями, що утворюють очі божества, пише Live Science.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами експертів, Аї-Апек шанувався як верховний творець, здатний підтримувати космічний порядок. Художні зображення того періоду показують його з іклами ягуара, обличчям, схожим на людське, та кінцівками, що нагадують павука.

Відео дня

Його часто зображують з тумі, церемоніальним мечем, що використовувався для жертвоприношень, і відрубаною людською головою, що символізує його контроль над життям і смертю.

Зображення показують Аї-Апека з іклами ягуара, обличчям, схожим на людське, та кінцівками, що нагадують павука Фото: Wikipedia Commons

Народ моче, або мочіка, жив уздовж північного узбережжя Перу між 200 і 900 роками н. е., за століття до виникнення Імперії інків. Місцевість Лома-Негра, розташована поблизу кордону з Еквадором, була одним з головних центрів цього народу.

Хоча багато гробниць були розграбовані в 1960-х роках, кілька артефактів, включаючи цю прикрасу для носа, пізніше знайшли та передали до Музею мистецтв Метрополітен у Нью-Йорку. Прикраса має розміри приблизно 7 на 10 сантиметрів і виготовлена з позолоченої міді, прикрашеної напівдорогоцінним камінням.

Експерти припускають, що артефакт міг бути встановлений на срібній основі та використовувався як церемоніальний аксесуар, але його первісний власник залишається невідомим через порушення поховань.

Дослідження ритуалів моче показують, що людські жертвоприношення відігравали важливу роль у їхньому релігійному та політичному житті. Захоплених ворогів часто вбивали під час церемоній, присвячених вшануванню богів, хоча є також свідчення того, що членів родини могли приносити в жертву знатним родичам.

Важливо

Цієї технології раніше не існувало: у Фінляндії виявили 5000-річні наскельні малюнки (фото)

Зокрема, Аї-Апека часто пов'язують із павуками в іконографії моче. Вчені з Музею мистецтв Метрополітен припустили, що це асоціація може походити від того, як павуки ловлять і пожирають свою здобич — образ, що нагадує практику принесення людських жертв для підтримання божественного балансу.

Раніше Фокус писав про неочікуване відкриття у Туреччині. Археологи виявили залишки 2000-річного римського іподрому довжиною 450 метрів.

Також ми розповідали про поховання аварського воїна, яке знайшли в Угорщині. Багата могила знайдена між містами Обо і Секешфегервар, датується приблизно 670–690 роками н. е.