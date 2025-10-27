Цієї технології раніше не існувало: у Фінляндії виявили 5000-річні наскельні малюнки (фото)

У Фінляндії дослідники виявили сліди давньої людської творчості. Намальовані приблизно 5000 років тому, фігури лосів та інших тварин є частиною однієї з найважливіших колекцій доісторичного мистецтва Північної Європи.

Під час дослідження скель Астувансалмі в Рістіїні експерти з Університету Східної Фінляндії поєднали археологію з інформатикою, щоб дослідити понад 80 відомих доісторичних малюнків, пише Arkeonews.

За словами координатора проєкту Вейкко Міеттінена, команда використовує гіперспектральні камери для аналізу найдрібніших відмінностей у складі пігментів.

"Ми вже виявили кілька потенційних нових фігур, — зазначив Міеттінен. — Ця техніка візуалізації ще кілька років тому навіть не існувала".

Технологія дозволяє фахівцям розрізняти різні відтінки червоного і визначати матеріали, які використовували стародавні художники тисячі років тому.

Фото: University of Eastern Finland

Щоб зберегти ці тендітні твори мистецтва, дослідники створюють цифровий двійник скелі Астувансалмі. За допомогою панорамної фотографії, 3D-сканування та гіперспектральної візуалізації кожна деталь поверхні скелі записується та зберігається в хмарних базах даних.

Рамі Саарікорпі з 360Finland пояснив, що сучасні сканери можуть фіксувати сотні довжин хвиль світла, виявляючи дані, невидимі для стандартних камер.

У поєднанні з техніками 3D-рендерингу, такими як гаусівське розбризкування (Gaussian splatting), ці набори даних допомагають вченим реконструювати місце з точністю до міліметра та ідентифікувати навіть найслабші сліди пігменту.

Інший інноваційний підхід передбачає використання технології ігрового рушія для відтворення ландшафту, яким він був тисячоліття тому. Коли були створені наскельні малюнки, рівень води в системі озер Сайма був набагато вищим.

За допомогою цифрового моделювання цих умов дослідники можуть зробити висновки про положення стародавніх художників — чи то на льоду, чи то в каное, чи то на березі. Міеттінен і його команда також поширюють цей метод на інші фінські місця скельного мистецтва, зокрема Варікалліо в Хосса і Сараакалліо в Лаукаа, щоб знайти раніше невідомі малюнки.

Штучний інтелект зараз відіграє все більшу роль у цих відкриттях. Однак професор Кіммо Катаяла з Університету Східної Фінляндії застеріг, що алгоритми потрібно використовувати критично, оскільки доісторичні зображення часто відображають особливі культурні традиції, які не можна легко узагальнити для різних регіонів.

