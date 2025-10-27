Этой технологии раньше не существовало: в Финляндии обнаружили 5000-летние наскальные рисунки (фото)

В Финляндии исследователи обнаружили следы древнего человеческого творчества. Нарисованные примерно 5000 лет назад, фигуры лосей и других животных являются частью одной из важнейших коллекций доисторического искусства Северной Европы.

Во время исследования скал Астувансалми в Ристиине эксперты из Университета Восточной Финляндии объединили археологию с информатикой, чтобы исследовать более 80 известных доисторических рисунков, пишет Arkeonews.

По словам координатора проекта Вейкко Миеттинен, команда использует гиперспектральные камеры для анализа мельчайших различий в составе пигментов.

"Мы уже обнаружили несколько потенциальных новых фигур, — отметил Миеттинен, — Эта техника визуализации еще несколько лет назад даже не существовала".

Технология позволяет специалистам различать различные оттенки красного и определять материалы, которые использовали древние художники тысячи лет назад.

Фото: University of Eastern Finland

Чтобы сохранить эти хрупкие произведения искусства, исследователи создают цифровой двойник скалы Астувансалми. С помощью панорамной фотографии, 3D-сканирования и гиперспектральной визуализации каждая деталь поверхности скалы записывается и сохраняется в облачных базах данных.

Рами Саарикорпи из 360Finland объяснил, что современные сканеры могут фиксировать сотни длин волн света, обнаруживая данные, невидимые для стандартных камер.

В сочетании с техниками 3D-рендеринга, такими как гауссовское разбрызгивание (Gaussian splatting), эти наборы данных помогают ученым реконструировать место с точностью до миллиметра и идентифицировать даже самые слабые следы пигмента.

Другой инновационный подход предполагает использование технологии игрового движка для воссоздания ландшафта, каким он был тысячелетия назад. Когда были созданы наскальные рисунки, уровень воды в системе озер Сайма был намного выше.

С помощью цифрового моделирования этих условий исследователи могут сделать выводы о положении древних художников — будь то на льду, будь то в каноэ или на берегу. Миеттинен и его команда также распространяют этот метод на другие финские места скального искусства, в частности Варикаллио в Хосса и Сараакаллио в Лаукаа, чтобы найти ранее неизвестные рисунки.

Искусственный интеллект сейчас играет все большую роль в этих открытиях. Однако профессор Киммо Катаяла из Университета Восточной Финляндии предостерег, что алгоритмы нужно использовать критически, поскольку доисторические изображения часто отражают особые культурные традиции, которые нельзя легко обобщить для разных регионов.

