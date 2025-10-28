Розкрили таємницю старовинного меча: нове дослідження знайшло дещо незвичайне (фото)

Завдяки використанню новітніх методів дослідження, вчені виявили прихований напис на мечі XVI століття, знайденому в Німеччині. Дослідники знайшли вигравіруване ім'я майстра після того, як вчені застосували комп'ютерну томографію для дослідження артефакту.

Дослідження проводили фахівці з Університету імені Фрідріха Шиллера в Єні та INNOVENT e.V., які проаналізували меч, знайдений серед залишків Колегіуму Єнсе — історичного ядра Єнського університету, пише Arkeonews.

Зброя, відома як деген, була одним із чотирьох мечів, похованих у церкві колегіуму, яка з 1594 по 1814 рік слугувала каплицею та місцем поховання професорів і студентів. Замість того, щоб чистити артефакт від корозії, реставраторка Івонне Прземус запропонувала використовувати комп'ютерну томографію, щоб уникнути пошкодження об'єкта.

Команда провела сканування в технологічному центрі INNOVENT в Єні за допомогою системи EasyTom 150-160 X-Ray Micro & Nano-CT, виготовленої компанією RX Solutions у Франції. Цей сканер з високою роздільною здатністю дозволив повністю відтворити меч у 3D, розкривши його внутрішню структуру з надзвичайною детальністю.

Дослідники змогли візуалізувати різні матеріали, шари корозії і навіть незначні деформації всередині леза Фото: INNOVENT e.V.

Дослідники змогли візуалізувати різні матеріали, шари корозії і навіть незначні деформації всередині леза. Серед цих структур вони виявили вигравірувані літери, що складають ім'я Клемес Стем.

Клемес Стем був відомим майстром із Золінгена, німецького міста, яке здавна асоціюється з елітним виробництвом мечів. Його майстерня діяла в кінці XVI століття, коли майстри Золінгена виробляли зброю для європейських аристократів і королівських дворів.

Напис свідчить про те, що меч з Єнсе, датований 1580–1620 роками, був роботою Стема або його майстерні. Мечі подібного дизайну, що зберігаються в Німецькому музеї мечів у Золінгені, зазвичай належали особам високого соціального статусу, ймовірно, ректорам, професорам або знатним студентам університету.

Проєкт продемонстрував, як технологія КТ може покращити збереження культурної спадщини. На відміну від традиційних методів, що вимагають фізичного очищення, комп'ютерна томографія дозволяє експертам детально вивчати артефакти, не завдаючи їм шкоди.

Археолог Енріко Пауст зазначив, що КТ-сканування може розкрити внутрішній склад і історію об'єкта, допомагаючи пов'язати забуті артефакти з їхніми культурними коренями. Сканування меча з Єнсе виявило незначні деформації, що, ймовірно, виникли в результаті використання в церемоніальних цілях.

Це дослідження не тільки поглиблює розуміння металургії епохи Відродження, але й показує, як сучасні методи візуалізації можуть відродити давно втрачені історії історичних об'єктів. Об'єднавши науку з археологією, дослідники тепер можуть розкрити інформацію, невидиму для традиційної реставрації.

Виявлення підпису Клемеса Стема на мечі з Єнсе є яскравим прикладом того, як технологія може надати забутим артефактам нового голосу, пов'язуючи сучасні дослідження з багатовіковим майстерством.

