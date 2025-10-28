Неандертальцы вымерли из-за генов: ученые раскрыли новые подробности

Согласно новым исследованиям, генетическая несовместимость между ранними людьми и неандертальцами могла сыграть ключевую роль в исчезновении наших древних родственников. Ученые считают, что определенные наследственные черты могли вызвать выкидыши во время гибридных беременностей, что затрудняло выживание неандертальцев.

Команда под руководством Патрика Эппенбергера из Института эволюционной медицины в Цюрихе проанализировала ген PIEZO1, который регулирует эритроциты как у современных людей(Homo sapiens), так и у неандертальцев, пишет Live Science.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Выводы ученых свидетельствуют о том, что вариации этого гена могли нарушить передачу кислорода между матерями и плодами во время смешанных беременностей неандертальцев и людей.

Неандертальская версия PIEZO1, подобная той, что встречается у крупных обезьян, заставляла гемоглобин крепче удерживать кислород — это было преимуществом в суровых, холодных условиях. Однако человеческая версия эффективнее передавала кислород к тканям организма, способствуя развитию плода.

Відео дня

Исследователи обнаружили, что при сочетании этих генетических вариаций могли возникать осложнения. Чрезмерное связывание кислорода в крови матери могло уменьшать поток кислорода через плаценту, что приводило к гипоксии плода, замедлению роста или выкидышу.

Проблема, вероятно, возникала, когда гибридные матери с неандертальской версией спаривались с родителями, имевшими человеческую версию. Впоследствии эта генетическая несовместимость могла уменьшить количество потомков, ослабив репродуктивный успех неандертальцев.

Исследование предполагает, что это несоответствие PIEZO1 могло постепенно ускорить вымирание неандертальцев, а не вызвать их немедленный крах. Эйприл Новелл, археолог из Университета Виктории, отметила, что адаптация, которая когда-то была жизненно важной для выживания неандертальцев, могла в конечном итоге способствовать их упадку.

Биологический антрополог Джон Хокс из Университета Висконсина сравнил эти выводы с современными случаями несовместимости резус-фактора, когда определенные несоответствия белков крови представляют угрозу для беременности.

Однако оба эксперта сходятся во мнении, что ни один ген не может объяснить исчезновение неандертальцев, чей упадок, вероятно, был результатом сочетания экологических, генетических и социальных факторов.

Важно

Ей поклонялись легионеры: ученые нашли бюст египетской богини в римском лагере (фото)

Исследователи предполагают, что другие гены также могли вызвать репродуктивные барьеры, поскольку два вида скрещивались по всей Евразии.

Ранее Фокус писал о необычном средневековом артефакте, который обнаружили в Германии. Во время раскопок в монастыре Химмельпфорте археологи нашли стилус с серебряным наконечником.

Также мы рассказывали о древней кельтской монете, которую обнаружили в Саксонии. 2200-летний артефакт обнаружил поисковик, который сообщил представителям власти о находке.