Неандертальці вимерли через гени: вчені розкрили нові подробиці

Згідно з новими дослідженнями, генетична несумісність між ранніми людьми та неандертальцями могла зіграти ключову роль у зникненні наших давніх родичів. Вчені вважають, що певні спадкові риси могли спричинити викидні під час гібридних вагітностей, що ускладнювало виживання неандертальців.

Команда під керівництвом Патріка Еппенбергера з Інституту еволюційної медицини в Цюріху проаналізувала ген PIEZO1, який регулює еритроцити як у сучасних людей (Homo sapiens), так і у неандертальців, пише Live Science.

Висновки вчених свідчать про те, що варіації цього гена могли порушити передачу кисню між матерями та плодами під час змішаних вагітностей неандертальців і людей.

Неандертальська версія PIEZO1, подібна до тієї, що зустрічається у великих мавп, змушувала гемоглобін міцніше утримувати кисень — це було перевагою в суворих, холодних умовах. Однак людська версія ефективніше передавала кисень до тканин організму, сприяючи розвитку плода.

Дослідники виявили, що при поєднанні цих генетичних варіацій могли виникати ускладнення. Надмірне зв'язування кисню в крові матері могло зменшувати потік кисню через плаценту, що призводило до гіпоксії плода, уповільнення росту або викидня.

Проблема, ймовірно, виникала, коли гібридні матері з неандертальською версією спаровувалися з батьками, що мали людську версію. Згодом ця генетична несумісність могла зменшити кількість нащадків, послабивши репродуктивний успіх неандертальців.

Дослідження припускає, що ця невідповідність PIEZO1 могла поступово прискорити вимирання неандертальців, а не спричинити їх негайний крах. Ейпріл Новелл, археологиня з Університету Вікторії, зазначила, що адаптація, яка колись була життєво важливою для виживання неандертальців, могла в кінцевому підсумку сприяти їхньому занепаду.

Біологічний антрополог Джон Хокс з Університету Вісконсіна порівняв ці висновки із сучасними випадками несумісності резус-фактора, коли певні невідповідності білків крові становлять загрозу для вагітності.

Проте обидва експерти сходяться на думці, що жодний ген не може пояснити зникнення неандертальців, чий занепад, ймовірно, був результатом поєднання екологічних, генетичних і соціальних факторів.

Дослідники припускають, що інші гени також могли спричинити репродуктивні бар'єри, оскільки два види схрещувалися по всій Євразії.

