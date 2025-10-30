Докази впливу таємничого міста-держави: археологи виявили древню споруду у північному Іраку (фото)

У північному Іраку археологи виявили монументальну споруду, якій понад 5000 років. Відкриття, зроблене на стародавньому місці в нагір'ї Загрос, показує, як ранні міста і політичні системи розвивалися далеко за межами центру Месопотамії в період Урука (близько 3300–3100 років до н. е.).

Археологічний проєкт Кані Шаї (KSAP) очолили дослідники з Центру досліджень археології, мистецтва та культурної спадщини (CEAACP) Університету Коїмбри, спільно з Кембридзьким університетом та органами охорони культурної спадщини Курдистану, пише Arkeonews.

Під час розкопок на вершині пагорба вчені виявили монументальну споруду, яка, ймовірно, використовувалася для офіційних або релігійних цілей. "Якщо монументальний характер цієї будівлі підтвердиться, — пояснюють дослідники, — це може кардинально змінити наше розуміння відносин між Уруком і так званими периферійними регіонами".

Вчені виявили монументальну споруду, яка, ймовірно, використовувалася для офіційних або релігійних цілей Фото: University of Coimbra

Ця знахідка свідчить про те, що культурний і політичний вплив Урука поширювався далеко вглиб нагір'я Загрос — територій, які колись вважалися такими, що знаходяться поза сферою раннього міського розвитку.

Усередині стародавньої споруди археологи виявили різні артефакти: фрагмент золотого кулона, циліндричну печатку, типову для періоду Урука, та настінні прикраси. Ці знахідки свідчать про доступ до цінних матеріалів, ритуальні практики та організовану адміністрацію — риси складного міського життя.

Знахідки свідчать про доступ до цінних матеріалів, ритуальні практики та організовану адміністрацію Фото: University of Coimbra

Циліндричні печатки, які часто використовувалися для позначення власності або засвідчення документів, вказують на наявність систем управління, подібних до тих, що існували в південній Месопотамії. У сукупності ці артефакти свідчать про те, що Кані Шаї було впливовим регіональним центром, пов'язаним з ранніми державними мережами.

Період Урука є одним з найбільш трансформаційних етапів в історії людства. Він був часом виникнення перших міст світу, створення прото-клинопису та формування централізованих інститутів. Вплив Урука поширився на весь Родючий півмісяць, з'єднавши Месопотамію з такими регіонами, як Анатолія, Левант і Загрос, завдяки торгівлі та культурному обміну.

Циліндричні печатки часто використовувалися для позначення власності або засвідчення документів Фото: University of Coimbra

Знахідки, подібні до тих, що були зроблені в Кані Шаї, показують, як художні стилі, адміністративні інструменти та релігійні концепції поширювалися гірськими регіонами, формуючи місцеві суспільства та зміцнюючи спільні системи влади та символізму.

Розкопки також виявили пізніші шари заселення з неоассирійського та елліністично-парфянського періодів, що свідчить про те, що Кані Шаї залишався стратегічним і культурним центром впродовж століть.

Розкопки також виявили пізніші шари заселення з неоассирійського та елліністично-парфянського періодів Фото: University of Coimbra

Відкриття ще однієї циліндричної печатки з неоассирійської епохи демонструє його незмінну важливість в імперських мережах. Ця довга послідовність заселення робить Кані Шаї рідкісним місцем для вивчення еволюції людських поселень у мінливих політичних умовах.

Проєктом спільно керують Андре Томе, Стів Ренетт, Марія да Консейсау Лопес та Майкл Льюїс, об'єднуючи експертів з Університету Коїмбри, Університету Алгарве, Кембридзького університету та курдських інститутів культурної спадщини.

За підтримки Португальського фонду науки та технологій (FCT) та Кембридзького університету дослідження продовжує розширювати розуміння того, як розвивалися ранні цивілізації. Команда має намір опублікувати детальні результати польового сезону 2025 року, включаючи результати перших трьох розкопок, що розпочалися в 2013 році.

Відкриття в Кані Шаї змінює погляди вчених на поширення цивілізації та суперечить уявленню про те, що міське життя було обмежене рівнинами Месопотамії, і навпаки, показує, що громади в горах Загрос брали активну участь у формуванні раннього світу.

