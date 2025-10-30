Доказательства влияния таинственного города-государства: археологи обнаружили древнее сооружение в северном Ираке (фото)

В северном Ираке археологи обнаружили монументальное сооружение, которому более 5000 лет. Открытие, сделанное на древнем месте в нагорье Загрос, показывает, как ранние города и политические системы развивались далеко за пределами центра Месопотамии в период Урука (около 3300-3100 лет до н. э.).

Археологический проект Кани Шаи (KSAP) возглавили исследователи из Центра исследований археологии, искусства и культурного наследия (CEAACP) Университета Коимбры, совместно с Кембриджским университетом и органами охраны культурного наследия Курдистана, пишет Arkeonews.

Во время раскопок на вершине холма ученые обнаружили монументальное сооружение, которое, вероятно, использовалось для официальных или религиозных целей. "Если монументальный характер этого здания подтвердится, — объясняют исследователи, — это может кардинально изменить наше понимание отношений между Уруком и так называемыми периферийными регионами".

Ученые обнаружили монументальное сооружение, которое, вероятно, использовалось для официальных или религиозных целей Фото: University of Coimbra

Эта находка свидетельствует о том, что культурное и политическое влияние Урука распространялось далеко вглубь нагорья Загрос — территорий, некогда считавшихся находящимися вне сферы раннего городского развития.

Внутри древнего сооружения археологи обнаружили различные артефакты: фрагмент золотого кулона, цилиндрическую печать, типичную для периода Урука, и настенные украшения. Эти находки свидетельствуют о доступе к ценным материалам, ритуальные практики и организованную администрацию — черты сложной городской жизни.

Находки свидетельствуют о доступе к ценным материалам, ритуальных практиках и организованной администрации Фото: University of Coimbra

Цилиндрические печати, которые часто использовались для обозначения собственности или удостоверения документов, указывают на наличие систем управления, подобных тем, что существовали в южной Месопотамии. В совокупности эти артефакты свидетельствуют о том, что Кани Шаи был влиятельным региональным центром, связанным с ранними государственными сетями.

Период Урука является одним из самых трансформационных этапов в истории человечества. Он был временем возникновения первых городов мира, создания прото-клинописи и формирования централизованных институтов. Влияние Урука распространилось на весь Плодородный полумесяц, соединив Месопотамию с такими регионами, как Анатолия, Левант и Загрос, благодаря торговле и культурному обмену.

Цилиндрические печати часто использовались для обозначения собственности или удостоверения документов Фото: University of Coimbra

Находки, подобные тем, что были сделаны в Кани Шаи, показывают, как художественные стили, административные инструменты и религиозные концепции распространялись по горным регионам, формируя местные общества и укрепляя общие системы власти и символизма.

Раскопки также обнаружили более поздние слои заселения из неоассирийского и эллинистически-парфянского периодов, что свидетельствует о том, что Кани Шаи оставался стратегическим и культурным центром на протяжении веков.

Раскопки также обнаружили более поздние слои заселения из неоассирийского и эллинистически-парфянского периодов Фото: University of Coimbra

Открытие еще одной цилиндрической печати из неоассирийской эпохи демонстрирует его неизменную важность в имперских сетях. Эта длинная последовательность заселения делает Кани Шаи редким местом для изучения эволюции человеческих поселений в меняющихся политических условиях.

Проектом совместно руководят Андре Томе, Стив Ренетт, Мария да Консейсау Лопес и Майкл Льюис, объединяя экспертов из Университета Коимбры, Университета Алгарве, Кембриджского университета и курдских институтов культурного наследия.

При поддержке Португальского фонда науки и технологий (FCT) и Кембриджского университета исследование продолжает расширять понимание того, как развивались ранние цивилизации. Команда намерена опубликовать подробные результаты полевого сезона 2025 года, включая результаты первых трех раскопок, начавшихся в 2013 году.

Открытие в Кани Шаи меняет взгляды ученых на распространение цивилизации и противоречит представлению о том, что городская жизнь была ограничена равнинами Месопотамии, и наоборот, показывает, что общины в горах Загрос принимали активное участие в формировании раннего мира.

