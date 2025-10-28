От неолита до эпохи бронзы: археологи раскопали древние поселения в Швеции (фото)

Археологи обнаружили следы двух древних поселений, которым тысячи лет, а именно следы проживания людей как в каменном веке, так и в бронзовом и железном веках, что дает представление о том, как люди приспосабливались к изменениям окружающей среды.

Исследователи идентифицировали первое место, обозначенное как L2020:11516, которое содержало богатый на уголь слой с кремневыми орудиями, обломками камня и остатками очагов, пишет Heritage Daily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Эти находки свидетельствуют о том, что люди либо жили там в течение длительного времени, либо неоднократно возвращались туда с сезонной целью, например, для охоты и рыбалки.

Поблизости археологи также обнаружили второе поселение Фото: Arkeologerna

Анализ кремневых артефактов связал это место с несколькими доисторическими культурами: среднемезолитической Сандарной (8400-6000 гг. до н. э.), позднемезолитической Лихултом (6000-4000 гг. до н. э.) и ранненеолитической культурой воронковидной посуды (4000-2800 гг. до н. э.).

Відео дня

По данным Arkeologerna, большинство артефактов датируются переходным периодом между поздним мезолитом и ранним неолитом — временем, когда общины постепенно переходили от охоты и собирательства к раннему земледелию.

Поселение было расположено на ровной луговой местности примерно в 20 метрах над уровнем моря, с крутым склоном, спускавшимся к береговой линии.

"Исследования уровня береговой линии после отступления ледникового покрова показывают, что поселение было расположено вблизи берега на протяжении большей части каменного века", — пояснили представители Arkeologerna.

Такая близость к воде обеспечивала доступ к морским ресурсам и, вероятно, повлияла на повторное заселение этой территории.

Поблизости археологи также обнаружили второе поселение, датируемое периодом от позднего бронзового до раннего железного века. Ученые сообщили, что "группы костров, ямы для приготовления пищи и ямы указывают на то, что вблизи домов были четко определенные места для приготовления пищи и утилизации отходов".

Важно

Артефакт народа Моче: археологи нашли изображение верховного божества (фото)

Находки могут представлять собой единую ферму, занимавшуюся выращиванием сельскохозяйственных культур и животноводством, или, как вариант, комплекс хозяйственных построек, использовавшихся для полевых работ.

Ранее Фокус писал о мозаике римской эпохи, которую обнаружили в Турции. Артефакт планировали продать контрабандисты, однако памятник удалось спасти.

Также мы рассказывали о новом открытии на известном кургане. Археологи исследуют его уже более 50 лет и обнаружили там тысячи артефактов.