Від неоліту до епохи бронзи: археологи розкопали древні поселення у Швеції (фото)

Археологи виявили сліди двох стародавніх поселень, яким тисячі років, а саме сліди проживання людей як у кам'яній добі, так і в бронзовій та залізних добах, що дає уявлення про те, як люди пристосовувалися до змін навколишнього середовища.

Дослідники ідентифікували перше місце, позначене як L2020:11516, яке містило багатий на вугілля шар з крем'яними знаряддями, уламками каменю та залишками вогнищ, пише Heritage Daily.

Ці знахідки свідчать про те, що люди або жили там впродовж тривалого часу, або неодноразово поверталися туди з сезонною метою, наприклад, для полювання та риболовлі.

Поблизу археологи також виявили друге поселення Фото: Arkeologerna

Аналіз крем'яних артефактів пов'язав це місце з декількома доісторичними культурами: середньомезолітичною Сандарною (8400–6000 рр. до н. е.), пізньомезолітичною Ліхултом (6000–4000 рр. до н. е.) та ранньонеолітичною культурою лійчастого посуду (4000–2800 рр. до н. е.).

За даними Arkeologerna, більшість артефактів датуються перехідним періодом між пізнім мезолітом і раннім неолітом — часом, коли громади поступово переходили від мисливства та збиральництва до раннього землеробства.

Поселення було розташоване на рівній луговій місцевості приблизно в 20 метрах над рівнем моря, з крутим схилом, що спускався до берегової лінії.

"Дослідження рівня берегової лінії після відступу льодовикового покриву показують, що поселення було розташоване поблизу берега впродовж більшої частини кам'яної доби", — пояснили представники Arkeologerna.

Така близькість до води забезпечувала доступ до морських ресурсів і, ймовірно, вплинула на повторне заселення цієї території.

Поблизу археологи також виявили друге поселення, що датується періодом від пізньої бронзової до ранньої залізної доби. Вчені повідомили, що "групи вогнищ, ями для приготування їжі та ями вказують на те, що поблизу будинків були чітко визначені місця для приготування їжі та утилізації відходів".

Знахідки можуть представляти собою єдину ферму, що займалася вирощуванням сільськогосподарських культур і тваринництвом, або, як варіант, комплекс господарських будівель, що використовувалися для польових робіт.

