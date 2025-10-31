Тайны средневековых ученых: археологи обнаружили редкий артефакт в Оксфорде (фото)

Во время исследований в Оксофрде археологи обнаружили чрезвычайно хорошо сохранившийся средневековый камень для чтения. 700-летний артефакт нашли под местом, где строится новая университетская библиотека.

Раскопки, проводимые Оксфордской археологической службой с 2024 года, обнаружили остатки трех ранних учебных залов — Харт-холла, Блэк-холла и Катт-холла — датируемые XIII веком, пишет Arkeonews.

Среди многочисленных артефактов, таких как застежки для книг, стилусы, торговые жетоны и кости животных, самой выдающейся находкой стал камень для чтения — ранняя увеличительная линза, изготовленная из стекла или горного хрусталя.

Бен Форд, старший менеджер проектов Oxford Archaeology, описал артефакт как "исключительную находку — не только потому, что он сохранился в таком хорошем состоянии, но и потому, что, в отличие от многих археологических артефактов, его все еще можно использовать по назначению".

Камни для чтения были одними из самых первых оптических инструментов, использовавшихся для увеличения рукописного текста Фото: Hertford College via Facebook

Форд добавил, что особенно символично то, что предмет обнаружили во время строительства новой библиотеки, назвав это "продолжением средневековых и современных традиций обучения".

Камни для чтения были одними из самых первых оптических инструментов, использовавшихся для увеличения рукописного текста, помогая ученым читать иллюстрированные рукописи при свете свечей. До изобретения очков такие линзы были незаменимыми для монахов, переписчиков и студентов, которые проводили долгие часы, копируя религиозные и философские произведения.

Находка в Оксфорде, которая до сих пор полностью функциональна, является наглядным свидетельством интеллектуальных практик, сформировавших средневековое образование и раннее развитие технологий грамотности.

Раскопки также раскрыли повседневную жизнь раннего академического сообщества Оксфорда Фото: Hertford College via Facebook

Как пояснила историк доктор Элеонора Маркем "Камень для чтения напрямую связывает нас с умом и руками средневековых ученых. Он символизирует переход от устного обучения к изучению текстов — трансформацию, которая определила современную науку".

Раскопки также раскрыли повседневную жизнь раннего академического сообщества Оксфорда. В мусорных ямах ученые нашли кости животных, раковины устриц и остатки рыбы, привезенные из лондонской Темзы, находящейся более чем в 80 километрах.

Это свидетельствует о том, что торговые сети связывали средневековый университет со столицей. Среди других находок были монеты, пряжки, расчески и деревянные шары для боулинга, что указывает на оживленную социальную жизнь студентов и преподавателей.

Представители университета планируют выставить камень для чтения и другие находки на предстоящей публичной выставке, посвященной долгой истории науки в этом заведении. Пока над средневековыми руинами возводится новая библиотека, Оксфорд продолжает отражать свое вечное наследие — место, где многовековые традиции обучения встречаются с интеллектуальной любознательностью настоящего.

