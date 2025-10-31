Секреты цивилизации воды и камня: археологи раскопали подземное сооружение в Йемене (фото)

Археологи объявили об открытии древнего подземного водопровода в Вади Хиджат Мунатида, к северу от города Дамар, Йемен. Эта находка дает новое представление о том, как ранние общины распоряжались ограниченными водными ресурсами в древности.

По словам доктора Фадла Аль-Амиси, директора отделения Генерального управления древностей и музеев в Дамаре, канал имеет глубину от 1,5 до 2 метров и ширину около 0,5 метра, пишет Arkeonews.

"Тоннель предназначался для транспортировки, хранения, регулирования и распределения воды для орошения посевов", — пояснил Аль-Амиси, отметив, что эта конструкция отражает изобретательность древних йеменских фермеров.

Археологи считают, что сооружение, построенное из тщательно обтесанных известняковых блоков и покрытое плоскими камнями, датируется периодом Сабеи или Химьярита, которые известны своими достижениями в области гидротехники.

Канал случайно обнаружили во время строительства традиционной системы сбора дождевой воды, известной как кариф Фото: Dhamar via Facebook Канал случайно обнаружили во время строительства традиционной системы сбора дождевой воды, известной как кариф Фото: Dhamar via Facebook

Водопроводный канал расположен в долине Хиджрат Мунатида, в бассейне Дамар, районе, окруженном другими важными археологическими памятниками, такими как Хиджр Мунатида, Хиджр Курейс и Хиджр Бадаш.

Эта находка добавляет понимание древней репутации Йемена как "цивилизации воды и камня", где контроль и сохранение воды формировали повседневную жизнь и процветание сельского хозяйства. Эксперты предполагают, что изучение этой находки может раскрыть больше информации о том, как древние общины собирали, хранили и распределяли сезонные потоки воды в засушливом ландшафте.

Тоннель предназначался для транспортировки, хранения, регулирования и распределения воды для орошения посевов Фото: Dhamar via Facebook

Канал случайно обнаружили во время строительства традиционной системы сбора дождевой воды, известной как кариф. Когда рабочие обнаружили выложенный камнем тоннель, строительство прекратили и вызвали специалистов из Управления древностей.

К сожалению, около десяти метров сооружения уже было повреждено. Сейчас ведутся реставрационные работы, чтобы сохранить то, что осталось. Управление планирует сотрудничать с университетами, чтобы привлечь студентов факультетов сельского хозяйства, инженерии и археологии к изучению системы и разработке стратегий сохранения.

Эта находка согласуется с другими открытиями в Йемене. В 2010 году подобная сеть туннелей была обнаружена в Аль-Забале, в районе Майфаат-Анас, которая простиралась примерно на 200 метров через твердую скалу. В провинции Дамар также находятся другие древние гидравлические системы, в частности туннели Бинун и Бани Хадиджа в районе Аль-Хадаа.

В совокупности эти находки демонстрируют сложную сеть водной инфраструктуры, которая позволяла ранним йеменцам поддерживать сельское хозяйство в засушливых регионах.

