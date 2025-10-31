Лежала лицом вниз: археологи раскопали необычное захоронение кельтской девушки (фото)

В Дорсете, Англия, археологи обнаружили нетипичное захоронение железного века: 2000-летние останки девушки, которая лежала лицом вниз в яме. Необычное положение скелета заставило исследователей предположить, что этот случай может указывать на ритуальное убийство.

Исследователи из Университета Борнмута сделали это открытие во время съемок телесериала "Скрытые чудеса Санди Токсвиг", пишет Live Science.

По словам руководителя проекта Майлза Рассела, тело, судя по всему, было брошено в яму, а руки, вероятно, были связаны спереди. "Мы считаем, что это "она", хотя еще не имели возможности проверить ДНК, чтобы это подтвердить", — сказал Рассел.

Отсутствие погребальных даров и положение лежа на животе заставили команду заподозрить насильственную или ритуальную смерть, вероятно связанную с племенем дуротригов, которое населяло этот регион в железном веке.

Эти останки не были единственными, найденными в таких обстоятельствах. Рассел отметил, что два других скелета, найденные в 2024 и 2010 годах, принадлежали молодым женщинам, одна из которых имела явную ножевую рану на шее.

Все три были найдены в рамках проекта Университета Борнмута, который исследует доримские общины на юге Британии. Кладбище, датированное началом-серединой I века до н. э., дает редкую возможность заглянуть в кельтские погребальные обычаи до того, как римское влияние изменило местную культуру.

Ранее исследование в рамках того же проекта с помощью анализа ДНК выявило, что кельтские группы, такие как дуротриги, были организованы по материнской линии, что подтверждает римские свидетельства о том, что мужчины женились на женщинах из семей своих жен.

Эта социальная модель делает очевидное жертвоприношение женщин особенно загадочным. Рассел предположил, что эти люди могли быть чужаками или иметь более низкий социальный статус. Текущий анализ будет направлен на определение рациона, происхождения и возможных травм подростков, что потенциально прояснит, были ли они жертвами ритуала или насилия.

Эти находки не только углубляют понимание Британии железного века, но и ставят под сомнение предположения об отношении кельтского общества к женщинам. По мере продолжения исследований каждая новая находка добавляет еще один слой к сложной истории дуротригов и их мира два тысячелетия назад.

