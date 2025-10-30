Единственная в истории Грузии: археологи сделали редкое открытие в древней крепости (фото)
В Грузии, во время недавних раскопок в крепости Рустави, археологи обнаружили чрезвычайно хорошо сохранившийся железный шлем с защитой для лица и полную кольчугу, датируемые IX-X веками. Эта находка является единственным известным примером такой брони, когда-либо обнаруженной на Южном Кавказе.
Раскопки проводились грузинской исследовательской группой в крепости Рустави под руководством Назибролы Пачикашвили, директора музея Рустави. По словам Пачикашвили, эта находка является значительным шагом вперед в понимании средневековой военной истории Грузии, пишет Arkeonews.
У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
"Мы обнаружили железный шлем с защитой для лица, а рядом — полный кольчужный доспех, изготовленный из соединенных между собой колец. Это беспрецедентная находка для Грузии", — сказала она.
В исследовательском проекте, начатом в июле 2025 года и поддержанном муниципалитетом Рустави, участвуют более 100 человек, среди которых археологи, студенты и волонтеры, которые работают над раскрытием остатков дворцового комплекса IX-XII веков в крепости.
Крепость Рустави, расположенная примерно в 25 километрах к юго-востоку от Тбилиси, была непрерывно заселена со среднебронзового века. С видом на реку Куру, она является одним из древнейших зафиксированных городских центров древнего Королевства Иберия, наряду с такими местами, как Мцхета и Уплисцихе.
Крепость подверглась значительным реконструкциям в V-VIII, IX-XI и XII-XIII веках. Примечательно, что в ее помещениях до сих пор сохранились фрагменты настенных фресок — необычная особенность для грузинских оборонительных сооружений, свидетельствующая о том, что это место имело также церемониальное значение.
Эксперты считают, что шлем и кольчуга могли принадлежать элитному воину или командиру, дислоцировавшемуся в Рустави. Съемный щиток шлема свидетельствует о высоком мастерстве металлообработки, на которую, вероятно, повлияли византийские или персидские образцы, а кольчуга, изготовленная из тысяч соединенных между собой железных колец, сохранилась в исключительном состоянии, несмотря на влажную почву региона.
Археологи отмечают, что такие полные находки средневекового оружия являются чрезвычайно редкими на Кавказе, что делает это открытие чрезвычайно важным для изучения развития военной техники в период, на который влияли арабские, византийские и местные традиции.
Текущий анализ имеет целью определить состав сплава и методы производства. Предварительные результаты свидетельствуют о том, что доспехи были изготовлены местными мастерами, что указывает на то, что грузинские металлурги того времени достигли технического мастерства, сравнимого с их региональными коллегами.
Кроме научной ценности, эта находка демонстрирует историческое значение Рустави как культурного и политического центра. Планируется создать музей под открытым небом на территории крепости, чтобы посетители могли наблюдать за раскопками и исследовать более трех тысячелетий истории.Важно
Сохранившаяся броня впоследствии будет выставлена в музее Рустави, где посетители смогут непосредственно ознакомиться с военным наследием Грузии. Как отметил один из археологов, "это открытие приближает нас к людям, которые защищали эти стены тысячу лет назад".
Ранее Фокус писал о подземном сооружении эллинистической эпохи, которое обнаружили в Италии. Археологи нашли памятник во время исследования пещер Пертоза-Аулетта.
Также мы рассказывали о неожиданном открытии в Турции. Ученые обнаружили, что при строительстве дома в селе Ярышли местные жители использовали камни с выгравированным указом римского императора.