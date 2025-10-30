Единственная в истории Грузии: археологи сделали редкое открытие в древней крепости (фото)

В Грузии, во время недавних раскопок в крепости Рустави, археологи обнаружили чрезвычайно хорошо сохранившийся железный шлем с защитой для лица и полную кольчугу, датируемые IX-X веками. Эта находка является единственным известным примером такой брони, когда-либо обнаруженной на Южном Кавказе.

Раскопки проводились грузинской исследовательской группой в крепости Рустави под руководством Назибролы Пачикашвили, директора музея Рустави. По словам Пачикашвили, эта находка является значительным шагом вперед в понимании средневековой военной истории Грузии, пишет Arkeonews.

"Мы обнаружили железный шлем с защитой для лица, а рядом — полный кольчужный доспех, изготовленный из соединенных между собой колец. Это беспрецедентная находка для Грузии", — сказала она.

В исследовательском проекте, начатом в июле 2025 года и поддержанном муниципалитетом Рустави, участвуют более 100 человек, среди которых археологи, студенты и волонтеры, которые работают над раскрытием остатков дворцового комплекса IX-XII веков в крепости.

Эта находка демонстрирует историческое значение Рустави как культурного и политического центра Фото: Rustavi History Museum

Крепость Рустави, расположенная примерно в 25 километрах к юго-востоку от Тбилиси, была непрерывно заселена со среднебронзового века. С видом на реку Куру, она является одним из древнейших зафиксированных городских центров древнего Королевства Иберия, наряду с такими местами, как Мцхета и Уплисцихе.

Крепость подверглась значительным реконструкциям в V-VIII, IX-XI и XII-XIII веках. Примечательно, что в ее помещениях до сих пор сохранились фрагменты настенных фресок — необычная особенность для грузинских оборонительных сооружений, свидетельствующая о том, что это место имело также церемониальное значение.

Эксперты считают, что шлем и кольчуга могли принадлежать элитному воину или командиру, дислоцировавшемуся в Рустави. Съемный щиток шлема свидетельствует о высоком мастерстве металлообработки, на которую, вероятно, повлияли византийские или персидские образцы, а кольчуга, изготовленная из тысяч соединенных между собой железных колец, сохранилась в исключительном состоянии, несмотря на влажную почву региона.

Такие находки являются чрезвычайно редкими на Кавказе Фото: Rustavi History Museum

Археологи отмечают, что такие полные находки средневекового оружия являются чрезвычайно редкими на Кавказе, что делает это открытие чрезвычайно важным для изучения развития военной техники в период, на который влияли арабские, византийские и местные традиции.

Текущий анализ имеет целью определить состав сплава и методы производства. Предварительные результаты свидетельствуют о том, что доспехи были изготовлены местными мастерами, что указывает на то, что грузинские металлурги того времени достигли технического мастерства, сравнимого с их региональными коллегами.

Кроме научной ценности, эта находка демонстрирует историческое значение Рустави как культурного и политического центра. Планируется создать музей под открытым небом на территории крепости, чтобы посетители могли наблюдать за раскопками и исследовать более трех тысячелетий истории.

Сохранившаяся броня впоследствии будет выставлена в музее Рустави, где посетители смогут непосредственно ознакомиться с военным наследием Грузии. Как отметил один из археологов, "это открытие приближает нас к людям, которые защищали эти стены тысячу лет назад".

