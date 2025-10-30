Єдина в історії Грузії: археологи зробили рідкісне відкриття у стародавній фортеці (фото)

У Грузії, під час недавніх розкопок у фортеці Руставі, археологи виявили надзвичайно добре збережений залізний шолом із захистом для обличчя та повну кольчугу, що датуються IX–X століттями. Ця знахідка є єдиним відомим прикладом такої броні, коли-небудь виявленої на Південному Кавказі.

Розкопки проводилися грузинською дослідницькою групою в фортеці Руставі під керівництвом Назіброли Пачікашвілі, директорки музею Руставі. За словами Пачікашвілі, ця знахідка є значним кроком уперед у розумінні середньовічної військової історії Грузії, пише Arkeonews.

"Ми виявили залізний шолом із захистом для обличчя, а поруч — повний кольчужний обладунок, виготовлений із з'єднаних між собою кілець. Це безпрецедентна знахідка для Грузії", — сказала вона.

У дослідницькому проєкті, започаткованому в липні 2025 року та підтриманому муніципалітетом Руставі, беруть участь понад 100 осіб, серед яких археологи, студенти та волонтери, які працюють над розкриттям залишків палацового комплексу IX–XII століть у фортеці.

Ця знахідка демонструє історичне значення Руставі як культурного та політичного центру Фото: Rustavi History Museum

Фортеця Руставі, розташована приблизно за 25 кілометрів на південний схід від Тбілісі, була безперервно заселена з середньої бронзової доби. З видом на річку Куру, вона є одним з найдавніших зафіксованих міських центрів стародавнього Королівства Іберія, поряд з такими місцями, як Мцхета та Уплісцихе.

Фортеця зазнала значних реконструкцій у V–VIII, IX–XI та XII–XIII століттях. Примітно, що у її приміщеннях досі збереглися фрагменти настінних фресок — незвичайна особливість для грузинських оборонних споруд, що свідчить про те, що це місце мало також церемоніальне значення.

Експерти вважають, що шолом і кольчуга могли належати елітному воїну або командиру, що дислокувався в Руставі. Знімний щиток шолома свідчить про високу майстерність металообробки, на яку, ймовірно, вплинули візантійські або перські зразки, а кольчуга, виготовлена з тисяч з'єднаних між собою залізних кілець, збереглася у винятковому стані, попри вологий ґрунт регіону.

Такі знахідки є надзвичайно рідкісними на Кавказі Фото: Rustavi History Museum

Археологи відзначають, що такі повні знахідки середньовічної зброї є надзвичайно рідкісними на Кавказі, що робить це відкриття надзвичайно важливим для вивчення розвитку військової техніки в період, на який впливали арабські, візантійські та місцеві традиції.

Поточний аналіз має на меті визначити склад сплаву та методи виробництва. Попередні результати свідчать про те, що обладунки були виготовлені місцевими майстрами, що вказує на те, що грузинські металурги того часу досягли технічної майстерності, порівнянної з їхніми регіональними колегами.

Окрім наукової цінності, ця знахідка демонструє історичне значення Руставі як культурного та політичного центру. Планується створити музей просто неба на території фортеці, щоб відвідувачі могли спостерігати за розкопками та дослідити понад три тисячоліття історії.

