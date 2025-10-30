Археологи знайшли цілу споруду у древніх печерах: пам'ятка елліністичної епохи (фото)

В печерах Пертоза-Аулетта на півдні Італії археологи виявили сліди елліністичного культового місця, прихованого глибоко під землею. Ця знахідка, зроблена під час розкопок 2025 року, доповнює довгу історію присутності людини в цій системі печер.

Печери Пертоза-Аулетта, також відомі як Гротте дель Анджело, відомі слідами проживання, що датуються приблизно 6000 роком до нашої ери. Раніше дослідники вже виявили унікальне поселення бронзової доби, побудоване в підземному середовищі — одне з небагатьох у всій Європі, пише Heritage Daily.

Під час останньої кампанії експерти з Центрального інституту археології (ICA) та Фонду інтегрованих екологічних музеїв (MIdA) виявили залишки культової споруди елліністичної епохи, розташованої поблизу підземного струмка.

Споруда датується IV-I століттями до н. е. і містила численні ритуальні жертвоприношення, такі як шматки бурштину, посудини для мазей, глиняні фігурки, монети, кадильниці та обвуглені рослинні матеріали.

Розкопки також виявили нові частини доісторичного пальового житла, де дослідники знайшли бронзове долото, яке все ще було прикріплене до своєї оригінальної дерев'яної ручки — винятковий випадок, враховуючи вік пам'ятки.

Ця знахідка дає рідкісний погляд на стародавнє ремесло, оскільки збереження органічних матеріалів, таких як дерево, є рідкісним в археологічному контексті. Зразки деревини з поселення відправили на лабораторний аналіз, щоб краще зрозуміти стародавні будівельні техніки та умови навколишнього середовища понад три тисячоліття тому.

Дослідники знайшли бронзове долото, яке все ще було прикріплене до своєї оригінальної дерев'яної ручки Фото: Integrated Environmental Museums

За даними Міністерства культури Італії, ICA розпочало пілотну програму зі створення стандартизованих методів проведення археологічних досліджень у підземних умовах. Ця ініціатива поєднує польову археологію з сучасними науковими інструментами, що використовуються в спелеоархеології, забезпечуючи безпечне та ефективне дослідження подібних підземних пам'яток культурної спадщини під час майбутніх розкопок.

Знахідки в Пертоза-Аулетта демонструють, як підземні ландшафти Італії продовжують розкривати шари культурної історії, що поглиблюють наше розуміння життя людини в доісторичні та класичні часи.

