Неконтактні народи під загрозою: 196 племен по всьому світі у небезпеці

По всьому світу щонайменше 196 неконтактних народів залишаються відірваними від зовнішнього світу, проте вони стикаються з дедалі більшими загрозами. Вчені застерігають, що сучасні вторгнення додають нових ризиків.

Згідно з 300-сторінковим звітом Survival International "Корінні народи, що не мають контакту із зовнішнім світом: на межі виживання", приблизно 95% цих груп проживають в басейні Амазонки, причому тільки в Бразилії їх налічується 124, пише IFLScience.

Менші спільноти також населяють віддалені райони Азії та Тихоокеанського регіону. У звіті описується, як ці групи живуть самодостатньо, займаючись полюванням, збиральництвом, рибальством та використовуючи традиційні знання про рослини, і процвітають, коли їх не турбують. "Докази свідчать, що їхні громади, коли їх не турбують, є здоровими і процвітаючими", — зазначається у звіті.

Однак загрози посилюються. Організація виявила, що 96% неконтактних народів зазнають тиску з боку видобутку ресурсів, як легального, так і нелегального. Лісозаготівля зачіпає близько 65% з них і часто є першим кроком до більш широкої експлуатації.

Гірничодобувна промисловість загрожує більш ніж 40 %, а майже третина цих груп стикається з насильством або виселенням, спричиненим злочинними організаціями. Розширення агробізнесу та урядових інфраструктурних проєктів, зокрема будівництво доріг і залізниць, ще більше підриває території корінних народів, і зараз 38 груп вважаються такими, що знаходяться на межі вимирання.

У звіті також визначено нові небезпеки в цифрову епоху. Деякі особистості з соціальних мереж намагаються наблизитися до ізольованих груп, щоб зняти "ексклюзивний" контент, а місіонерські організації продовжують намагатися навернути їх до християнства.

Серед останніх інцидентів — арешт американського ютубера, який намагався наблизитися до сентінельців на острові Північний Сентінел, та смерть місіонера, вбитого племенем під час спроби незаконного контакту в 2018 році.

Щоб захистити ці спільноти, Survival International закликає до суворого дотримання прав на землю. Хоча міжнародне право визнає права корінних народів, його дотримання значно відрізняється в різних країнах. Бразилія пропонує одні з найсильніших правових гарантій, але багато країн Азії та Тихоокеанського регіону відстають у цьому питанні.

"Невизнання існування неконтактних народів є величезним порушенням їхніх прав", — сказала Майпатсі Апуріна з бразильського народу пупікарі (апуріна). Керолайн Пірс, директорка організації, додала, що вибір є жорстким: "Ми можемо поважати чітко виражене бажання неконтактних народів залишитися на самоті. Або ми можемо продовжувати руйнувати їхні ліси для видобутку корисних копалин, вирубки та скотарства — і ризикувати знищити до половини всіх неконтактних груп впродовж наступних 10 років".

Послання звіту є чітким: без негайних і ефективних дій деякі з останніх справді незалежних культур людства можуть зникнути впродовж одного покоління.

