Неконтактные народы под угрозой: 196 племен по всему миру в опасности
По всему миру по меньшей мере 196 неконтактных народов остаются оторванными от внешнего мира, однако они сталкиваются со все большими угрозами. Ученые предостерегают, что современные вторжения добавляют новые риски.
Согласно 300-страничному отчету Survival International "Коренные народы, не имеющие контакта с внешним миром: на грани выживания", примерно 95% этих групп проживают в бассейне Амазонки, причем только в Бразилии их насчитывается 124, пишет IFLScience.
Меньшие сообщества также населяют отдаленные районы Азии и Тихоокеанского региона. В отчете описывается, как эти группы живут самодостаточно, занимаясь охотой, собирательством, рыболовством и используя традиционные знания о растениях, и процветают, когда их не беспокоят. "Доказательства свидетельствуют, что их общины, когда их не беспокоят, являются здоровыми и процветающими", — отмечается в отчете.
Однако угрозы усиливаются. Организация обнаружила, что 96% неконтактных народов подвергаются давлению со стороны добычи ресурсов, как легальной, так и нелегальной. Лесозаготовка затрагивает около 65% из них и часто является первым шагом к более широкой эксплуатации.
Горнодобывающая промышленность угрожает более чем 40 %, а почти треть этих групп сталкивается с насилием или выселением, вызванным преступными организациями. Расширение агробизнеса и правительственных инфраструктурных проектов, в частности строительство дорог и железных дорог, еще больше подрывает территории коренных народов, и сейчас 38 групп считаются находящимися на грани вымирания.
В отчете также определены новые опасности в цифровую эпоху. Некоторые личности из социальных сетей пытаются приблизиться к изолированным группам, чтобы снять "эксклюзивный" контент, а миссионерские организации продолжают пытаться обратить их в христианство.
Среди последних инцидентов — арест американского ютубера, который пытался приблизиться к сентинельцам на острове Северный Сентинел, и смерть миссионера, убитого племенем при попытке незаконного контакта в 2018 году.
Чтобы защитить эти сообщества, Survival International призывает к строгому соблюдению прав на землю. Хотя международное право признает права коренных народов, его соблюдение значительно отличается в разных странах. Бразилия предлагает одни из самых сильных правовых гарантий, но многие страны Азии и Тихоокеанского региона отстают в этом вопросе.
"Непризнание существования неконтактных народов является огромным нарушением их прав", — сказала Майпатси Апурина из бразильского народа пупикари (апурина). Кэролайн Пирс, директор организации, добавила, что выбор является жестким: "Мы можем уважать четко выраженное желание неконтактных народов остаться в одиночестве. Или мы можем продолжать разрушать их леса для добычи полезных ископаемых, вырубки и скотоводства — и рисковать уничтожить до половины всех неконтактных групп в течение следующих 10 лет".Важно
Послание отчета четкое: без немедленных и эффективных действий некоторые из последних действительно независимых культур человечества могут исчезнуть в течение одного поколения.
