Какие родители, такие и дети: антропологи узнали новые подробности о древних предках человека

Младенцы, рожденные в доисторические времена, вероятно, были похожими на своих родителей с момента появления на свет. Эта деталь дает современным исследователям важные сведения о том, как развивались черты лица у ранних видов человека и что эти сходства свидетельствуют об эволюционных процессах.

Согласно недавнему исследованию антропологов, взрослых представителей таких видов, как Homo habilis, Homo rudolfensis и Homo erectus, часто можно узнать по характерным чертам лица, пишет IFLScience.

Например, H. habilis имел крепкую челюсть с удлиненными рядами зубов, H. rudolfensisотличался укороченным участком под носом, а H. erectus был известен своим сплошным надбровным гребнем.

Поскольку окаменелые останки младенцев чрезвычайно редки, эксперты долго дискутировали, появлялись ли эти характерные черты от рождения. Чтобы исследовать этот вопрос, ученые проанализировали три фрагмента черепов младенцев, обнаруженные в Южной Африке и Эфиопии, датированные 2,31-1,95 миллиона лет назад.

Все три окаменелости принадлежали младенцам, умершим до появления первых постоянных премоляров, и были сравнены с 15 доисторическими черепами немного старших лиц. Двое младенцев были классифицированы как H. habilis и H. aff. erectus (форма, тесно связанная с H. erectus), тогда как третий образец нельзя было однозначно отнести к конкретному виду.

Однако команда отметила, что этот третий ребенок явно отличался от предыдущих предков человека, таких как Paranthropus или Australopithecus, что подтверждает его принадлежность к группе Homo. Авторы исследования пришли к выводу, что "таксономическое разнообразие у ранних Homo было уже очевидным в детстве", что свидетельствует о том, что дети из плейстоцена уже имели взрослые черты лица, характерные для их вида.

Археологические находки также указывают на поведение и развитие детей: например, фрагменты мамонтовой кости возрастом 400 000 лет, найденные в Украине, могли служить игрушками, а деревянные "бросковые палки" возрастом 300 000 лет, обнаруженные в Германии, могли быть инструментами для тренировок молодых охотников.

Кроме того, находки в Испании указывают на то, что дети неандертальцев, которые жили между 40 000 и 55 000 лет назад, собирали морские окаменелости, подобно тому, как современные дети собирают мелкие предметы.

Вместе эти открытия дают все более полное представление о детстве ранних представителей рода Homo. Они показывают, что даже в древние времена дети не только физически были похожи на взрослых, но и занимались деятельностью, свидетельствующей о любопытстве, обучении и игре — чертах, которые и сегодня определяют человечество.

