Які батьки, такі і діти: антропологи дізналися нові подробиці про древніх предків людини

Немовлята, народжені в доісторичні часи, ймовірно, були схожими на своїх батьків з моменту появи на світ. Ця деталь дає сучасним дослідникам важливі відомості про те, як розвивалися риси обличчя у ранніх видів людини і що ці подібності свідчать про еволюційні процеси.

Згідно з недавнім дослідженням антропологів, дорослих представників таких видів, як Homo habilis, Homo rudolfensis і Homo erectus, часто можна впізнати за характерними рисами обличчя, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Наприклад, H. habilis мав міцну щелепу з подовженими рядами зубів, H. rudolfensis відрізнявся укороченою ділянкою під носом, а H. erectus був відомий своїм суцільним надбрівним гребенем.

Оскільки скам'янілі останки немовлят надзвичайно рідкісні, експерти довго дискутували, чи з'являлися ці характерні риси від народження. Щоб дослідити це питання, вчені проаналізували три фрагменти черепів немовлят, виявлені в Південній Африці та Ефіопії, датовані 2,31–1,95 мільйона років тому.

Відео дня

Всі три скам'янілості належали немовлятам, які померли до появи перших постійних премолярів, і були порівняні з 15 доісторичними черепами трохи старших осіб. Двоє немовлят були класифіковані як H. habilis і H. aff. erectus (форма, тісно пов'язана з H. erectus), тоді як третій зразок не можна було однозначно віднести до конкретного виду.

Проте команда зазначила, що ця третя дитина явно відрізнялася від попередніх предків людини, таких як Paranthropus або Australopithecus, що підтверджує її належність до групи Homo. Автори дослідження дійшли висновку, що "таксономічне різноманіття у ранніх Homo було вже очевидним у дитинстві", що свідчить про те, що діти з плейстоцену вже мали дорослі риси обличчя, характерні для їхнього виду.

Археологічні знахідки також вказують на поведінку та розвиток дітей: наприклад, фрагменти мамонтової кістки віком 400 000 років, знайдені в Україні, могли служити іграшками, а дерев'яні "кидальні палиці" віком 300 000 років, виявлені в Німеччині, могли бути інструментами для тренувань молодих мисливців.

Крім того, знахідки в Іспанії вказують на те, що діти неандертальців, які жили між 40 000 і 55 000 років тому, збирали морські скам'янілості, подібно до того, як сучасні діти збирають дрібні предмети.

Важливо

Неандертальці вимерли через гени: вчені розкрили нові подробиці

Разом ці відкриття дають все більш повне уявлення про дитинство ранніх представників роду Homo. Вони показують, що навіть у давні часи діти не тільки фізично були схожими на дорослих, але й займалися діяльністю, що свідчить про цікавість, навчання та гру — риси, які й сьогодні визначають людство.

Раніше Фокус писав про курйозне відкриття у Туреччині. Археологи виявили, що фундамент одного з будинків в невеликому селі Яришлі складається з римських артефатів.

Також ми розповідали про артефакт народу Моче, який зображає древнє божество. Прикрасу виявили на археологічних розкопках Лома-Негра у Перу.