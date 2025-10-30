Археологи нашли целое сооружение в древних пещерах: памятник эллинистической эпохи (фото)

В пещерах Пертоза-Аулетта на юге Италии археологи обнаружили следы эллинистического культового места, скрытого глубоко под землей. Эта находка, сделанная во время раскопок 2025 года, дополняет долгую историю присутствия человека в этой системе пещер.

Пещеры Пертоза-Аулетта, также известные как Гротте дель Анджело, известны следами проживания, датируемые примерно 6000 годом до нашей эры. Ранее исследователи уже обнаружили уникальное поселение бронзового века, построенное в подземной среде — одно из немногих во всей Европе, пишет Heritage Daily.

Во время последней кампании эксперты из Центрального института археологии (ICA) и Фонда интегрированных экологических музеев (MIdA) обнаружили остатки культового сооружения эллинистической эпохи, расположенного вблизи подземного ручья.

Сооружение датируется IV-I веками до н. э. и содержало многочисленные ритуальные жертвоприношения, такие как куски янтаря, сосуды для мазей, глиняные фигурки, монеты, кадильницы и обугленные растительные материалы.

Раскопки также обнаружили новые части доисторического свайного жилища, где исследователи нашли бронзовое долото, которое все еще было прикреплено к своей оригинальной деревянной ручке — исключительный случай, учитывая возраст памятника.

Эта находка дает редкий взгляд на древнее ремесло, поскольку сохранение органических материалов, таких как дерево, является редким в археологическом контексте. Образцы древесины из поселения отправили на лабораторный анализ, чтобы лучше понять древние строительные техники и условия окружающей среды более трех тысячелетий назад.

Исследователи нашли бронзовое долото, которое все еще было прикреплено к своей оригинальной деревянной ручке Фото: Integrated Environmental Museums

По данным Министерства культуры Италии, ICA начало пилотную программу по созданию стандартизированных методов проведения археологических исследований в подземных условиях. Эта инициатива сочетает полевую археологию с современными научными инструментами, используемыми в спелеоархеологии, обеспечивая безопасное и эффективное исследование подобных подземных памятников культурного наследия во время будущих раскопок.

Находки в Пертоза-Аулетта демонстрируют, как подземные ландшафты Италии продолжают раскрывать слои культурной истории, углубляющие наше понимание жизни человека в доисторические и классические времена.

