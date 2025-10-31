Лежала обличчям вниз: археологи розкопали незвичайне поховання кельтської дівчини (фото)

У Дорсеті, Англія, археологи виявили нетипове поховання залізної доби: 2000-річні останки дівчини, яка лежала обличчям вниз у ямі. Незвичайне положення скелета змусило дослідників припустити, що цей випадок може вказувати на ритуальне вбивство.

Дослідники з Університету Борнмута зробили це відкриття під час зйомок телесеріалу "Приховані чудеса Санді Токсвіг", пише Live Science.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами керівника проєкту Майлза Рассела, тіло, судячи з усього, було кинуто в яму, а руки, ймовірно, були зв'язані спереду. "Ми вважаємо, що це "вона", хоча ще не мали можливості перевірити ДНК, щоб це підтвердити", — сказав Рассел.

Відсутність похоронних дарів і положення лежачи на животі змусили команду запідозрити насильницьку або ритуальну смерть, ймовірно пов'язану з племенем дуротригів, яке населяло цей регіон у залізній добі.

Відео дня

Відсутність похоронних дарів і положення лежачи на животі змусили команду запідозрити насильницьку або ритуальну смерть Фото: Bournemouth University

Ці останки не були єдиними, знайденими в таких обставинах. Рассел зазначив, що два інших скелети, знайдені в 2024 і 2010 роках, належали молодим жінкам, одна з яких мала явну ножову рану на шиї.

Всі три були знайдені в рамках проєкту Університету Борнмута, який досліджує доримські громади на півдні Британії. Цвинтар, датований початком-серединою I століття до н. е., дає рідкісну можливість зазирнути в кельтські похоронні звичаї до того, як римський вплив змінив місцеву культуру.

Раніше дослідження в рамках того ж проекту за допомогою аналізу ДНК виявило, що кельтські групи, такі як дуротриги, були організовані за материнською лінією, що підтверджує римські свідчення про те, що чоловіки одружувалися з жінками з родин своїх дружин.

Ця соціальна модель робить очевидне жертвування жінок особливо загадковим. Рассел припустив, що ці особи могли бути чужинцями або мати нижчий соціальний статус. Поточний аналіз буде спрямований на визначення раціону, походження та можливих травм підлітків, що потенційно прояснить, чи були вони жертвами ритуалу або насильства.

Важливо

Єдина в історії Грузії: археологи зробили рідкісне відкриття у стародавній фортеці (фото)

Ці знахідки не тільки поглиблюють розуміння Британії залізної доби, але й ставлять під сумнів припущення про ставлення кельтського суспільства до жінок. У міру продовження досліджень кожна нова знахідка додає ще один шар до складної історії дуротригів та їхнього світу два тисячоліття тому.

Раніше Фокус писав про 5000-річну споруду, яку виявили в Іраку. Відкриття відбулося на нагір'ї Загрос.

Також ми розповідали про нові подробиці вимирання неандертальців. Вчені виявили, що певні спадкові риси могли спричинити викидні під час гібридних вагітностей.