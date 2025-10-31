Секрети цивілізації води та каменю: археологи розкопали підземну споруду у Ємені (фото)

Археологи оголосили про відкриття стародавнього підземного водопроводу в Ваді Хіджат Мунатіда, на північ від міста Дамар, Ємен. Ця знахідка дає нове уявлення про те, як ранні громади розпоряджалися обмеженими водними ресурсами у давнину.

За словами доктора Фадла Аль-Амісі, директора відділення Генерального управління старожитностей і музеїв у Дамарі, канал має глибину від 1,5 до 2 метрів і ширину близько 0,5 метра, пише Arkeonews.

"Тунель призначався для транспортування, зберігання, регулювання та розподілу води для зрошення посівів", — пояснив Аль-Амісі, зазначивши, що ця конструкція відображає винахідливість стародавніх єменських фермерів.

Археологи вважають, що споруда, побудована з ретельно обтесаних вапнякових блоків і покрита плоскими каменями, датується періодом Сабеї або Хім'яриту, які відомі своїми досягненнями в галузі гідротехніки.

Канал випадково виявили під час будівництва традиційної системи збору дощової води, відомої як каріф Фото: Dhamar via Facebook Канал випадково виявили під час будівництва традиційної системи збору дощової води, відомої як каріф Фото: Dhamar via Facebook

Водопровідний канал розташований у долині Хіджрат Мунатіда, в басейні Дамар, районі, оточеному іншими важливими археологічними пам'ятками, такими як Хіджр Мунатіда, Хіджр Курейс і Хіджр Бадаш.

Ця знахідка додає розуміння давньої репутації Ємену як "цивілізації води і каменю", де контроль і збереження води формували повсякденне життя і процвітання сільського господарства. Експерти припускають, що вивчення цієї знахідки може розкрити більше інформації про те, як стародавні громади збирали, зберігали та розподіляли сезонні потоки води в посушливому ландшафті.

Тунель призначався для транспортування, зберігання, регулювання та розподілу води для зрошення посівів Фото: Dhamar via Facebook

Канал випадково виявили під час будівництва традиційної системи збору дощової води, відомої як каріф. Коли робітники виявили викладену каменем тунель, будівництво припинили та викликали фахівців з Управління старожитностей.

На жаль, близько десяти метрів споруди вже було пошкоджено. Зараз ведуться реставраційні роботи, щоб зберегти те, що залишилося. Управління планує співпрацювати з університетами, щоб залучити студентів факультетів сільського господарства, інженерії та археології до вивчення системи та розробки стратегій збереження.

Ця знахідка узгоджується з іншими відкриттями в Ємені. У 2010 році подібна мережа тунелів була виявлена в Аль-Забалі, в районі Майфаат-Анас, яка простягалася приблизно на 200 метрів через тверду скелю. У провінції Дамар також знаходяться інші стародавні гідравлічні системи, зокрема тунелі Бінун і Бані Хадіджа в районі Аль-Хадаа.

У сукупності ці знахідки демонструють складну мережу водної інфраструктури, яка дозволяла раннім єменцям підтримувати сільське господарство в посушливих регіонах.

