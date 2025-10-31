Спадщина наймогутнішого королівства: археологи зробили нові відкриття у Нігерії

Археологи виявили приховані частини королівського палацу в місті Бенін, Нігерія, під час розкопок, проведених перед будівництвом Музею західноафриканського мистецтва (MOWAA). Ця знахідка дає нове уявлення про одне з наймогутніших доколоніальних королівств Західної Африки.

Дослідження, проведене Музеєм західноафриканського мистецтва (MOWAA) у співпраці з Національною комісією з питань музеїв і пам'яток (NCMM) та Британським музеєм, є першими розкопками на цьому місці за останні п'ять десятиліть, пише Phys.org.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Місто Бенін колись було столицею Королівства Бенін, процвітаючої імперії, відомої своїми далекосяжними торгівельними мережами та видатним мистецтвом, зокрема знаменитими бронзовими виробами.

Палац, який колись був політичним і духовним центром королівства, був зруйнований і розграбований під час британського нальоту 1897 року. У міру того, як сучасний розвиток змінює обличчя міста, команда археологів намагається відновити втрачені свідчення королівської та культурної спадщини Беніну.

Відео дня

За словами Сегуна Опадєджі, керівника археологічної служби MOWAA, збереження культурної пам'яті при одночасному забезпеченні зростання має вирішальне значення. "Ми знаємо, що не можемо зупинити розвиток: дороги мають бути побудовані, будинки мають бути побудовані. Але під час розвитку та будівництва ми також маємо переконатися, що культурна спадщина не буде знищена", — пояснив він.

Поточні роботи виявили безперервні археологічні дані, що охоплюють часи від виникнення королівства до його постколоніальної фази. Дослідники також визначили райони ремісничого виробництва, зокрема знахідки, пов'язані з відомою традицією металообробки Беніну.

Доктор Сем Ніксон з Британського музею описав розкопки як важливий крок у розвитку археології Західної Африки. Інститут MOWAA, який зараз будується на місці розкопок, слугуватиме постійним центром збереження, навчання та досліджень.

Професор Калеб Фолорунсо, головний автор і директор з досліджень MOWAA, зазначив, що проєкт реалізує довгострокову концепцію: "Це буде місце, куди люди, особливо з країн Західної Африки, зможуть приходити та взаємодіяти. Об'єкти, які ми плануємо створити, приваблюватимуть людей з усієї Африки, а також допоможуть їм негайно проводити дослідження, замість того, щоб шукати можливості для аналізу зразків за кордоном".

Важливо

Лежала обличчям вниз: археологи розкопали незвичайне поховання кельтської дівчини (фото)

Поєднуючи збереження, освіту та роботу з громадою, ця ініціатива гарантує, що культурна спадщина Західної Африки і надалі надихатиме майбутні покоління.

Раніше Фокус писав про древні артефакти, які нещодавно знайшли у Грузії. У фортеці Руставі археологи виявили середньовічні кольчугу та шолом.

Також ми розповідали про підземну споруду елліністичної епохи, яку виявили в Італії. Археологи знайшли пам'ятку під час дослідження печер Пертоза-Аулетта.