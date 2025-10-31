Наследие самого могущественного королевства: археологи сделали новые открытия в Нигерии

Археологи обнаружили скрытые части королевского дворца в городе Бенин, Нигерия, во время раскопок, проведенных перед строительством Музея западноафриканского искусства (MOWAA). Эта находка дает новое представление об одном из самых могущественных доколониальных королевств Западной Африки.

Исследование, проведенное Музеем западноафриканского искусства (MOWAA) в сотрудничестве с Национальной комиссией по вопросам музеев и памятников (NCMM) и Британским музеем, является первыми раскопками на этом месте за последние пять десятилетий, пишет Phys.org.

Город Бенин когда-то был столицей Королевства Бенин, процветающей империи, известной своими далеко идущими торговыми сетями и выдающимся искусством, в частности знаменитыми бронзовыми изделиями.

Дворец, который когда-то был политическим и духовным центром королевства, был разрушен и разграблен во время британского налета 1897 года. По мере того, как современное развитие меняет лицо города, команда археологов пытается восстановить утраченные свидетельства королевского и культурного наследия Бенина.

По словам Сегуна Опадеджи, руководителя археологической службы MOWAA, сохранение культурной памяти при одновременном обеспечении роста имеет решающее значение. "Мы знаем, что не можем остановить развитие: дороги должны быть построены, дома должны быть построены. Но во время развития и строительства мы также должны убедиться, что культурное наследие не будет уничтожено", — пояснил он.

Текущие работы выявили непрерывные археологические данные, охватывающие времена от возникновения королевства до его постколониальной фазы. Исследователи также определили районы ремесленного производства, в частности находки, связанные с известной традицией металлообработки Бенина.

Доктор Сэм Никсон из Британского музея описал раскопки как важный шаг в развитии археологии Западной Африки. Институт MOWAA, который сейчас строится на месте раскопок, будет служить постоянным центром хранения, обучения и исследований.

Профессор Калеб Фолорунсо, главный автор и директор по исследованиям MOWAA, отметил, что проект реализует долгосрочную концепцию: "Это будет место, куда люди, особенно из стран Западной Африки, смогут приходить и взаимодействовать. Объекты, которые мы планируем создать, будут привлекать людей со всей Африки, а также помогут им немедленно проводить исследования, вместо того, чтобы искать возможности для анализа образцов за рубежом".

Сочетая сохранение, образование и работу с обществом, эта инициатива гарантирует, что культурное наследие Западной Африки и в дальнейшем будет вдохновлять будущие поколения.

