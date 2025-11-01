Плохие новости о зомби-червяках: ученые поделились неутешительным прогнозом

Новое исследование заставило ученых волноваться из-за существа с жутким названием — "пожиратель костей". Этот безглазый и безротый морской вид, более известный как зомби-червь, получил свое жуткое название не без оснований.

Однако, несмотря на жуткую природу, ученые заметили нечто еще более тревожное: эти глубоководные черви могут исчезнуть, пишет IFLScience.

Исследователи из Ocean Networks Canada и Университета Виктории недавно обнаружили, что зомби-черви, которые когда-то были распространены на тушах китов, лежащих на дне моря, не появлялись в ходе долгосрочного мониторингового проекта. "По сути, мы говорим о потенциальной потере вида", — сказал Фабио Де Лео, старший научный сотрудник Ocean Networks Canada и соруководитель исследования.

Команда разместила тушу горбатого кита в Баркли-Каньоне, регионе с низким содержанием кислорода у побережья Британской Колумбии, и следила за ней в течение десяти лет. К их удивлению, за этот период не образовалось ни одной колонии зомби-червей.

Зомби-черви (род Osedax) — одни из самых странных существ в природе. Они не имеют рта, желудка или пищеварительного тракта, а вместо этого полагаются на симбиотические бактерии, которые перерабатывают кости китов, растворенные кислотными секретами. Хотя этот процесс и выглядит жутким, он является чрезвычайно важным для экосистемы глубокого моря.

Зарываясь в кости, черви создают сложные микробиотопы, которые привлекают и поддерживают другие морские организмы. "Проделывая отверстия в кости, они увеличивают ее структурную сложность, и эти инженеры экосистемы повышают биоразнообразие этих важных глубоководных сообществ", — пояснила морской биолог Эшли Марранзино.

Следовательно, отсутствие этих червей вызывает серьезные экологические беспокойства. Туши китов, выступают островами биоразнообразия на дне океана. Когда зомби-черви колонизируют эти останки, они помогают распространять личинок на большие расстояния, поддерживая связь между видами.

"Эта связь, эти островные среды обитания, больше не будут связаны между собой", — предупредил Де Лео. "Тогда можно начать терять разнообразие видов Osedax в региональных пространственных масштабах". Ученые предполагают, что этот спад может быть связан с расширением зон с низким содержанием кислорода — известным следствием потепления океана.

По словам Крейга Смита, почетного профессора Гавайского университета, рост этих обедненных кислородом регионов может означать "плохие новости для этих удивительных экосистем вдоль северо-восточной оконечности Тихого океана".

Потенциальная потеря зомби-червей является напоминанием о том, насколько хрупкими могут быть глубоководные экосистемы. По мере повышения глобальной температуры и снижения уровня кислорода даже самые мелкие организмы играют чрезвычайно важную роль в поддержании баланса океана.

Защита этих скрытых экосистем означает понимание того, как изменение климата нарушает жизнь на всех уровнях, от поверхности до морского дна.

