Весит в 450 тысяч раз больше Солнца: в соседней галактике скрывается опасный объект

Астрономы уже давно удивляются по поводу карликовой галактики, которая выглядит гораздо тусклее, чем можно было бы ожидать, учитывая ее массу. Последние исследования показывают, что эта тусклость может быть вызвана большой черной дырой, скрытой в ее центре.

Согласно новым расчетам, эта черная дыра может весить примерно в 450 000 раз больше Солнца, что удивительно хорошо согласуется с наблюдаемыми движениями звезд галактики, пишет IFLScience.

Исследование, проведенное аспирантами под руководством профессора Карла Гебхардта и доктора Ричарда Анантуа из Техасского университета в Остине и Сан-Антонио, было сосредоточено на Segue 1, одной из самых маленьких известных спутниковых галактик Млечного Пути.

Хотя она содержит лишь около 1000 звезд, скорость и распределение этих звезд указывают на то, что Segue 1 имеет огромную общую массу — гораздо большую, чем можно объяснить только видимой материей. На протяжении многих лет ученые считали, что эта скрытая масса является темной материей. Однако новая модель предполагает, что стабильность галактики и ее необычные движущиеся модели могут быть объяснены существованием одной массивной черной дыры.

В своем анализе исследователи обнаружили, что черная дыра массой примерно 450 000 солнечных масс может объяснить, почему звезды вблизи центра Segue 1 движутся быстро, а те, что находятся дальше, дрейфуют медленно.

Для сравнения, центральная черная дыра Млечного Пути, Стрелец A*, примерно в девять раз массивнее, но она находится в галактике, насчитывающей сотни миллиардов звезд, что делает черную дыру Segue 1 чрезвычайно большой для ее размера.

Как пояснил главный автор Натаниэль Лухан, это открытие может изменить то, как астрономы моделируют карликовые галактики, показывая, что такие системы могут содержать черные дыры, а не быть доминированными исключительно темной материей.

Доказательства также указывают на то, что Segue 1 постепенно разрывается гравитационным притяжением Млечного Пути, теряя звезды и газ со своих внешних краев. Команда считает, что галактика когда-то могла быть больше и что даже эта массивная черная дыра не смогла предотвратить ее разрушение.

Интересно, что подобные "крошечные галактики с большими черными дырами" наблюдались на больших расстояниях в ранней Вселенной — объекты, известные как Little Red Dots (Маленькие красные точки) — хотя Segue 1 находится гораздо ближе и кажется неактивной, поскольку ее черная дыра в это время не питается материей.

Кроме этого, Segue 1 содержит меньше тяжелых элементов, чем почти любая другая галактика, что свидетельствует о том, что она прекратила эволюционировать около 13 миллиардов лет назад. Другие карликовые галактики, такие как Bootes I, Tucana II и Ursa Major I, имеют такую же древнюю природу, бедную металлами, но они менее массивны и легче для понимания.

Сочетание огромной массы, слабого света и необычайного возраста Segue 1 делает ее одной из самых странных и интересных галактических соседок Млечного Пути — возможной реликвией древнейших времен Вселенной, которая все еще скрывает в себе колоссальную тайну.

