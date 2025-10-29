Почему мужчины выше женщин: ученые нашли скрытую причину

Мужчины в среднем на 13 сантиметров выше женщин, и ученые уже давно пытаются понять почему. Общее объяснение указывает на половые гормоны и гены, связанные с ростом, но точные биологические механизмы остаются непонятными.

Недавние генетические исследования указывают на то, что объяснение может быть проще и конкретнее, чем считалось ранее, пишет IFLScience.

Исследователи давно знают, что гормоны, такие как тестостерон, значительно влияют на рост во время полового созревания, что приводит к большему росту у мужчин. Однако новый анализ показывает, что гены также играют важную роль в этой разнице.

Ранее ученые пытались найти "исключительно мужской" ген роста на Y-хромосоме, но все попытки идентифицировать ген, который непосредственно контролирует рост, были тщетными. Вместо этого ученые обратили внимание на ген SHOX, который находится как на X-, так и на Y-хромосоме, то есть существует как у мужчин, так и у женщин.

Исторически этот ген не рассматривался как фактор, влияющий на рост мужчин, поскольку он не является эксклюзивным для одного пола. Однако исследователи обнаружили, что SHOX значительно активнее в мужских тканях, что может объяснить, почему мужчины, как правило, выше.

Эта гипотеза дополнительно подтверждается данными другого исследования, в котором приняли участие 928 605 человек, в том числе 1225 человек с атипичным количеством половых хромосом — состоянием, известным как половая хромосомная анеуплоидия.

Участники с дополнительной Y-хромосомой были в среднем на 3,1 сантиметра выше тех, кто имел дополнительную X-хромосому. Поскольку SHOX является единственным геном роста скелета на этих хромосомах, исследователи пришли к выводу, что его более высокая экспрессия, вероятно, объясняет эту разницу.

Более того, когда ген SHOX функционирует неправильно, мужчины теряют в среднем 18,6 сантиметра роста, а женщины — около 8,9 сантиметра, что свидетельствует о том, что влияние этого гена гораздо сильнее у мужчин.

Как объяснила одна из исследовательских групп, сниженная экспрессия SHOX у женщин, кажется, напрямую влияет на среднюю разницу в росте между полами.

В совокупности эти выводы указывают на то, что SHOX играет значительную роль в регулировании роста взрослых, хотя это может быть не единственным фактором.

Ученые отмечают, что другие гены или молекулы РНК на половых хромосомах также могут влиять на разницу в росте, что оставляет место для дальнейших открытий.

