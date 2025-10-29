Чому чоловіки вищі за жінок: вчені знайшли приховану причину

Чоловіки в середньому на 13 сантиметрів вищі за жінок, і вчені вже давно намагаються зрозуміти чому. Загальне пояснення вказує на статеві гормони та гени, пов'язані з ростом, але точні біологічні механізми залишаються незрозумілими.

Недавні генетичні дослідження вказують на те, що пояснення може бути простішим і конкретнішим, ніж вважалося раніше, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідники давно знають, що гормони, такі як тестостерон, значно впливають на ріст під час статевого дозрівання, що призводить до більшого зросту у чоловіків. Однак новий аналіз показує, що гени також відіграють важливу роль у цій різниці.

Раніше вчені намагалися знайти "виключно чоловічий" ген росту на Y-хромосомі, але всі спроби ідентифікувати ген, який безпосередньо контролює зріст, були марними. Натомість вчені звернули увагу на ген SHOX, який знаходиться як на X-, так і на Y-хромосомі, тобто існує як у чоловіків, так і у жінок.

Відео дня

Історично цей ген не розглядався як фактор, що впливає на зріст чоловіків, оскільки він не є ексклюзивним для однієї статі. Однак дослідники виявили, що SHOX значно активніший у чоловічих тканинах, що може пояснити, чому чоловіки, як правило, вищі.

Ця гіпотеза додатково підтверджується даними іншого дослідження, в якому взяли участь 928 605 осіб, зокрема 1225 осіб з атиповою кількістю статевих хромосом — станом, відомим як статева хромосомна анеуплоїдія.

Учасники з додатковою Y-хромосомою були в середньому на 3,1 сантиметра вищими за тих, хто мав додаткову X-хромосому. Оскільки SHOX є єдиним геном росту скелета на цих хромосомах, дослідники дійшли висновку, що його вища експресія, ймовірно, пояснює цю різницю.

Щобільше, коли ген SHOX функціонує неправильно, чоловіки втрачають в середньому 18,6 сантиметра зросту, а жінки — близько 8,9 сантиметра, що свідчить про те, що вплив цього гена набагато сильніший у чоловіків.

Як пояснила одна з дослідницьких груп, знижена експресія SHOX у жінок, здається, безпосередньо впливає на середню різницю в зрості між статями.

Важливо

Неандертальці вимерли через гени: вчені розкрили нові подробиці

У сукупності ці висновки вказують на те, що SHOX відіграє значну роль у регулюванні зросту дорослих, хоча це може бути не єдиним фактором.

Учені зазначають, що інші гени або молекули РНК на статевих хромосомах також можуть впливати на різницю в зрості, що залишає місце для подальших відкриттів.

Раніше Фокус писав про те, чому м'ясо дельфінів краще не їсти. Вчені виявили концентрацію небезпечної речовини, яка перевищує норму у сотні разів.

Також ми розповідали про мозаїку римської епохи, яку виявили у Туреччині. Артефакт планували продати контрабандисти, проте пам'ятку вдалося врятувати.