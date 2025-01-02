Что-то откалывает от Антарктиды огромные куски льда: ученые уверены, что климат тут ни при чем

Исследователи пришли к выводу, что откол огромных антарктических айсбергов на самом деле может быть не связан с изменениями климата.

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Ученые годами предупреждают о последствиях климатического климата, нависшего над планетой, в результате чего на мир обрушились невероятные волны тепла и засухи. Еще одним последствием климатического кризиса Земли ранее считали потерю ледяных щитов планеты, однако теперь ученые считают, что это не обязательно является правдой, пишет Live Science.

Антарктида быстро теряет лед и изменения климата отчасти виноваты в этом. Массовые отколы, такие как тот, что сформировал один из самых больших айсбергов А-68 в 2017 году, могут дестабилизировать ледники и привлечь внимание общественности. Однако столь экстремальные отколы очень редки и затрудняют для ученых прогнозирование таких событий, а также понимание того, связанны ли они с изменениями климата.

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В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы изучить потенциальные связи между изменением климата и образованием самых крупных айсбергов в Антарктиде. Для этого они провели первый в истории долгосрочный анализ крупнейших ежегодных айсбергов ледяного континента.

Столь крупные отколы льда чрезвычайно редки и одновременно распределены, а потому ученые использовали статистические подходы, ориентированные на небольшие наборы данных с длинными хвостами. Это помогло искать изменения в частоте отколов с течением времени.

Команда сосредоточилась на одном самом большом айсберге, который формировался ежегодно с 1976 по 2023 годы. Наблюдения показывают, что площадь поверхности этих айсбергов достигала 11 000 квадратных километров.

Наблюдения также показали, что площадь поверхности самого большого ежегодного айсберга немного уменьшалась с течением времени, однако, несмотря на растущее влияние изменения климата, риск экстремального откола вовсе не увеличился. Результаты команды указывают на то, что за выбранный период исследования климат ледяного континента существенно потеплел, но самая большая площадь айсберга не увеличилась. Таким образом, ученые пришли к выводу, что экстремальные отколы не обязательно являются прямым следствием изменения климата.

Другое исследование ученых все же показало, что количество более мелких отколов на самом деле увеличилось со временем. Это исследование подчеркивает роль этих событий в откалывании антарктического льда в "смерти от тысячи порезов". Простыми словами, несмотря на то, что мир больше говорит о гигантских отколах в Антарктиде, на самом деле ледяной континент наиболее уязвим перед множественными мелкими отколами, которые и являются основным источником потери льда.

Авторы исследования также считают, что нам все еще предстоит наблюдать откол самого большого антарктического айсберга. Хотя они не прогнозируют увеличение частоты экстремальных отколов, их моделирование показывает, что айсберг, который случается "раз в столетие", может быть примерно размером со Швейцарию — около 38 827 квадратных километров.

Ранее Фокус писал о том, что ледяной гигант "проснулся" впервые за 30 лет: ученые засняли движение крупнейшего айсберга Земли.