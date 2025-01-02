Щось відколює від Антарктиди величезні шматки льоду: вчені впевнені, що клімат тут ні до чого

Дослідники дійшли висновку, що відкол величезних антарктичних айсбергів насправді може бути не пов'язаний зі змінами клімату.

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Науковці роками попереджають про наслідки кліматичного клімату, що навис над планетою, внаслідок чого на світ звалилися неймовірні хвилі тепла і посухи. Ще одним наслідком кліматичної кризи Землі раніше вважали втрату крижаних щитів планети, проте тепер учені вважають, що це не обов'язково є правдою, пише Live Science.

Антарктида швидко втрачає лід і зміни клімату частково винні в цьому. Масові відколи, такі як той, що сформував один з найбільших айсбергів А-68 у 2017 році, можуть дестабілізувати льодовики та привернути увагу громадськості. Однак настільки екстремальні відколи дуже рідкісні й ускладнюють для вчених прогнозування таких подій, а також розуміння того, чи пов'язані вони зі змінами клімату.

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У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб вивчити потенційні зв'язки між зміною клімату та утворенням найбільших айсбергів в Антарктиді. Для цього вони провели перший в історії довгостроковий аналіз найбільших щорічних айсбергів крижаного континенту.

Настільки великі відколи льоду надзвичайно рідкісні та одночасно розподілені, а тому вчені використовували статистичні підходи, орієнтовані на невеликі набори даних з довгими хвостами. Це допомогло шукати зміни в частоті відколів з плином часу.

Команда зосередилася на одному найбільшому айсбергу, який формувався щорічно з 1976 по 2023 роки. Спостереження показують, що площа поверхні цих айсбергів сягала 11 000 квадратних кілометрів.

Спостереження також показали, що площа поверхні найбільшого щорічного айсберга трохи зменшувалася з плином часу, однак, всупереч впливу зміни клімату, що зростає, ризик екстремального відколу зовсім не збільшився. Результати команди вказують на те, що за обраний період дослідження клімат крижаного континенту істотно потеплішав, але найбільша площа айсберга не збільшилася. Таким чином, вчені дійшли висновку, що екстремальні відколи не обов'язково є прямим наслідком зміни клімату.

Інше дослідження вчених все ж показало, що кількість дрібніших відколів насправді збільшилася з часом. Це дослідження підкреслює роль цих подій у відколюванні антарктичного льоду в "смерті від тисячі порізів". Простими словами, попри те, що світ більше говорить про гігантські відколи в Антарктиді, насправді крижаний континент найуразливіший перед множинними дрібними відколами, які і є основним джерелом втрати льоду.

Автори дослідження також вважають, що нам усе ще належить спостерігати відкол найбільшого антарктичного айсберга. Хоча вони не прогнозують збільшення частоти екстремальних відколів, їхнє моделювання показує, що айсберг, який трапляється "раз на століття", може бути приблизно розміром зі Швейцарію — близько 38 827 квадратних кілометрів.

Раніше Фокус писав про те, що крижаний гігант "прокинувся" вперше за 30 років: вчені зняли рух найбільшого айсберга Землі.