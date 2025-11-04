В 10 раз быстрее, чем любой другой: назван ледник, показавший самое быстрое таяние в истории

Ледник Гектория только что побил непредвиденный рекорд. Исследователи обнаружили, что он демонстрирует самое быстрое отступление в современной истории.

В последние годы ученые то и дело предупреждают о том, что земные ледники исчезают с невероятной скоростью, и это может стать настоящей проблемой для человечества и планеты в целом. Теперь ученые обнаружили, что ледник Гектория исчезает в 10 раз быстрее любого другого ледника в современной истории, теряя почти половину своей площади, пишет IFLScience.

Ледник Гектория невелик и почти не оказывает прямого влияния на уровень мирового океана. Однако процессы, сделавшие это возможным, могут происходить и на более крупных ледниках, что является куда более тревожным.

По словам климатолога Саймона Кларка, октябрь 2025 года стал "худшим месяцем климатических новостей за всю свою карьеру". Увы, начало ноября не сделало ситуацию лучше, хотя ситуация с ледником Гектория произошла три года тому.

Данные указывают на то, что за ноябрь-декабрь 2023 года ледник Гектория отступил минимум на 8,2 километра. В среднем это составляет 134 метра в день, но на пике, вероятно, скорость сокращения ледника составила 800 метров в день. Ледники просто не должны двигаться так быстро, но Гектория сокращалась почти так же быстро в начале года.

Отметим, что ледник Гектория расположен на Антарктическом полуострове и содержит лишь малую часть льда Западной Антарктиды, которая кажется крошечной в сравнении с гигантами Восточной Антарктиды. Однако на полуострове в течение десятилетий наблюдался один из самых резких подъемов температуры в мире.

В своей работе доктор Наоми Очват из Университета Колорадо с коллегами использовали спутниковые и аэрофотоснимки. В результате им удалось обнаружить шокирующее отступление около 25 километров с февраля 2022 по август 2023 года. Причем треть этого отступления произошла всего за два месяца. Хотя глобальное потепление почти наверняка лежит в основе этого события, механизмы, посредством которых оно может вызывать столь быстрые изменения, еще предстоит понять.

Как и многие полярные ледники, Гектория является ледником приливной воды. Он начинается на скале и продолжает покоиться там, когда впервые достигает океана, прежде чем начать дрейфовать, когда вода становится слишком глубокой или она достаточно истончается.

Авторы исследования полагают, что ледник отступал на плоскую скальную область, известную как ледяная равнина, недалеко от точки, где он когда-то начал дрейфовать. По мере истончения ледяной равнины ледника, он достиг точки, где больше не стоял на земле, а буквально дрейфовал гораздо ближе к берегу, чем раньше. Это привело к тому, что вода проникла в трещины в нижней части ледника, что ускорило потепление, в результате чего большие глыбы льда откалывались, превращаясь в айсберги. Возникла быстрая обратная связь, которая действовала гораздо быстрее, чем наблюдалось или ожидалось ранее.

Ученые также полагают, что откол ледника, вероятно, вызвал локальные землетрясения, зарегистрированные примерно в это время. Считается, что весь процесс был запущен потерей более древнего "припая", служившего защитой ледника и его соседей.

Сегодня не существует аналогов столь быстрого отступления, но другие исследователи обнаружили свидетельства того, что норвежские ледники отступали почти также быстро в конце последнего ледникового периода, от 15 000 до 19 000 лет назад.

Основная угроза кроется в том, что ледники, более крупные чем Гектория, также частично покоятся на ледяных равнинах, а потому могут быть подвержены тому же процессу.

