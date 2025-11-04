У 10 разів швидше, ніж будь-який інший: названо льодовик, який показав найшвидше танення в історії

Льодовик Гекторія щойно побив непередбачений рекорд. Дослідники виявили, що він демонструє найшвидший відступ у сучасній історії.

Останніми роками вчені раз у раз попереджають про те, що земні льодовики зникають з неймовірною швидкістю, і це може стати справжньою проблемою для людства і планети в цілому. Тепер учені виявили, що льодовик Гекторія зникає в 10 разів швидше за будь-який інший льодовик у сучасній історії, втрачаючи майже половину своєї площі, пише IFLScience.

Льодовик Гекторія невеликий і майже не має прямого впливу на рівень світового океану. Однак процеси, які зробили це можливим, можуть відбуватися і на більших льодовиках, що є набагато тривожнішим.

За словами кліматолога Саймона Кларка, жовтень 2025 року став "найгіршим місяцем кліматичних новин за всю свою кар'єру". На жаль, початок листопада не зробив ситуацію кращою, хоча ситуація з льодовиком Гекторія сталася три роки тому.

Дані вказують на те, що за листопад-грудень 2023 року льодовик Гекторія відступив щонайменше на 8,2 кілометра. У середньому це становить 134 метри на день, але на піку, ймовірно, швидкість скорочення льодовика становила 800 метрів на день. Льодовики просто не повинні рухатися так швидко, але Гекторія скорочувалася майже так само швидко на початку року.

Зазначимо, що льодовик Гекторія розташований на Антарктичному півострові й містить лише малу частину льоду Західної Антарктиди, яка здається крихітною порівняно з гігантами Східної Антарктиди. Однак на півострові протягом десятиліть спостерігався один із найрізкіших підйомів температури у світі.

У своїй роботі доктор Наомі Очват з Університету Колорадо з колегами використовували супутникові та аерофотознімки. У результаті їм вдалося виявити разючий відступ близько 25 кілометрів з лютого 2022 по серпень 2023 року. Причому третина цього відступу сталася всього за два місяці. Хоча глобальне потепління майже напевно лежить в основі цієї події, механізми, за допомогою яких воно може викликати такі швидкі зміни, ще належить зрозуміти.

Як і багато полярних льодовиків, Гекторія є льодовиком приливної води. Він починається на скелі та продовжує спочивати там, коли вперше досягає океану, перш ніж почати дрейфувати, коли вода стає занадто глибокою або вона досить стоншується.

Автори дослідження вважають, що льодовик відступав на плоску скельну область, відому як крижана рівнина, недалеко від точки, де він колись почав дрейфувати. У міру стоншення крижаної рівнини льодовика, він досяг точки, де більше не стояв на землі, а буквально дрейфував набагато ближче до берега, ніж раніше. Це призвело до того, що вода проникла в тріщини в нижній частині льодовика, що прискорило потепління, внаслідок чого великі брили льоду відколювалися, перетворюючись на айсберги. Виник швидкий зворотний зв'язок, який діяв набагато швидше, ніж спостерігалося або очікувалося раніше.

Вчені також вважають, що відкол льодовика, ймовірно, викликав локальні землетруси, зареєстровані приблизно в цей час. Вважається, що весь процес був запущений втратою давнішого "припаю", що слугував захистом льодовика і його сусідів.

Сьогодні не існує аналогів такого швидкого відступу, але інші дослідники виявили свідчення того, що норвезькі льодовики відступали майже так само швидко наприкінці останнього льодовикового періоду, від 15 000 до 19 000 років тому.

Основна загроза криється в тому, що льодовики, більші за Гекторію, також частково спочивають на крижаних рівнинах, а тому можуть піддаватися тому ж процесу.

