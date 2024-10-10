Льодовик із сюрпризом. Вчені виявили найглибшу ущелину, приховану під тоннами льоду

Дослідники висувають нового претендента на звання найглибшої ущелини в Північній Америці — вона ховається в льодовику.

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Наразі найглибшою ущелиною Північної Америки вважається каньйон Геллс на кордоні Орегону та Айдахо — від вершини до корінної породи він простягається на 2 412 метри. Але тепер учені вважають, що знайшли нового претендента на звання "найглибшої ущелини" Північної Америки — він увесь цей час ховався в льодовику, пише IFLScience.

Передбачається, що занурення на тисячі метрів під лід у льодовику Рут на Алясці, ймовірно, є новим рекордсменом. Це місце, також відоме як Велика ущелина, вражає своїми розмірами і являє собою величезний крижаний коридор. На жаль, він досить складний у вимірюванні, але в новому дослідженні вченим вдалося обійти це.

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На думку дослідників ущелина простягається на глибину 2 465 метрів, плюс-мінус 65 метрів в обидва боки, від вершини скельного піка до самого дна. Ці параметри роблять Велику ущелину такої самої глибини, що й каньйон Геллс, а можливо й більшою за нього.

Автори дослідження зазначають, що їхні оцінки вдвічі перевищують показники, передбачувані глобальними моделями. Вивчення ущелин — непросте завдання, особливо, якщо воно вузьке і простягається на тисячі метрів. Ба більше, ущелина вкрита льодом, а тому отримання точних вимірів глибини Великої ущелини довгий час вислизало від учених.

Нове дослідження, по суті, стало кульмінацією майже 90 років припущень про глибину ущелини. Уперше її глибиною зацікавився Бредфорт Вошберн у 1937 році, але наскільки вона глибока насправді все ще залишалося загадкою. Протягом десятиліть учені намагалися проаналізувати ущелину за допомогою радара та сейсмічних досліджень. Остання оцінка, проведена 1992 року, припускала, що глибина ущелини становить 2,7 кілометра з віддаленими льодами. Такі результати зробили б Велику ущелину рекордсменом Північної Америки, проте пізніше вчені засумнівалися в правдивості даних.

У новому дослідженні вчені вирішили покласти край здогадкам. Команда вирушила на льодовик Рут, щоб детально виміряти товщину льоду й визначити глибину ущелини. Вчені використовували систему радара, що проникає крізь лід, буксировану снігоходом, щоб скласти карту ложа льодовика над ущелиною, але складна геометрія самої ущелини зробила її важчою ціллю.

У результаті вченим вдалося оцінити товщину льоду ущелини, об'єднавши свідчення з вищих ділянок льодовика і глибших руйнівних повітряних вимірювань, наданих NASA. Дослідники вважають, що глибина льоду становить від 610 до 960 метрів уздовж центральної лінії льодовика в ущелині, а загальна глибина — близько 2 465 метрів.

Якщо результати команди вірні, Велика ущелина справді є найглибшою на континенті.

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