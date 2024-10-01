Чому Еверест такий високий: учені вважають, що тут замішане "піратство"

Дослідникам нарешті вдалося з'ясувати, чому найвища гора у світі так вирізняється серед решти вершин Гімалаїв.

Related video

Не секрет, що Еверест є найвищою горою у світі, принаймні, якщо йдеться про вершини, розташовані на суші. Але чому Еверест, також відомий як Джомолунгма в Тибеті та Сагарматха в Непалі, так вирізняється з-поміж інших вершин Гімалаїв? Вчені вважають, що змогли пролити світло на цю загадку, пише Science Alert.

Нові моделі вказують на те, що є непомічена раніше сила "піратства", яка може пояснити до 50 метрів зросту найвищої вершини світу. Йдеться зовсім не про тих піратів, які здійснюють набіги на кораблі у відкритому світі, а про силу, що захоплює річки.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Висота Евересту становить 8 849 метрів і була б неможлива без зіткнення тектонічних плит, однак однорідність геології вздовж розлому мала б зробити всі вершини Гімалаїв більш-менш однакової висоти.

Учені виявили, що різниця між більшістю гімалайських вершин не перевищує 100 метрів, водночас Еверест височіє над будь-яким зі своїх сусідів не менше ніж на 250 метрів. І навіть це ще не все. Попередні дослідження також засвідчили, що Еверест продовжує зростати й донині: дані GPS вказують на те, що швидкість підйому становить кілька міліметрів на рік — це швидше, ніж швидкість підйому, породжена тектонічними плитами.

У результаті вчені припустили, що має бути залучена ще одна сила. Команда з Китайського університету геологічних наук і Лондонського університету геологічних наук і Лондонського університетського коледжу вважають, що виявили її. Нові моделі дослідників припускають, що найвища гора у світі була піднята "геологічним піратством", що відбувається, коли одна річка "захоплюється" сусідньою. Це змінює потік осаду і перебудовує річки та їхні притоки в нові візерунки.

Сьогодні річка Арун є великою притокою, яка прорізає глибоку вузьку ущелину через ядро Гімалаїв, знижуючись на 7 кілометрів по висоті протягом 35 кілометрів. Однак багато років тому, коли річка тільки утворилася, їй не були потрібні зсуви або льодовики, щоб прокласти свій шлях через північні схили Евересту. Величезний обсяг води, що тече, давав їй усю необхідну потужність.

Як показують моделі, близько 89 000 років тому притока Арун почала забирати більше води зі своєї материнської річки Косі, а збільшення її потужності призвело до утворення ущелини. Вчені вважають, що видалення великих шматків породи могло призвести до того, що земна кора, яка плаває на мантії, відскочила, що і спричинило "поверхневий підйом нерозрізаних частин навколишньої місцевості, включно з гірськими вершинами".

За словами провідного автора дослідження Сюй Ханя, вони з колегами вважають, що від 15 до 50 метрів нинішньої висоти Евересту, ймовірно, стали результатом "піратства в дренажних системах річки".

До слова, порівняно з Аруном, інші річки, що протікають через Гімалаї, мали більш сталу історію течії, що означає, що ерозія біля підніжжя гір приблизно така сама, як і та, що відбувається на вершинах. Тобто, загальна вага кори, що розташовується на мантії, залишалася відносно стабільною.

Але коли річка Арун почала набирати більше води всі ці тисячоліття тому, ця збалансована швидкість ерозії була порушена. Оскільки річки забирали більше породи, це призвело до підйому земної кори в певних місцях. Вчені врахували пружну товщину кори від 10 до 30 км і дійшли висновку, що в кінцевому підсумку це явище призведе до збільшення швидкості підйому Евересту до 0,53 міліметра на рік.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, що відбувається з людським тілом у "Зоні смерті" Евересту.