Почему Эверест такой высокий: ученые считают, что тут замешано "пиратство"

Исследователям наконец-то удалось выяснить, почему самая высокая гора в мире так резко выделяется среди остальных вершин Гималаев.

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Не секрет, что Эверест является самой высокой горой в мире, по крайней мере, если речь идет о вершинах, расположенных на суше. Но почему Эверест, также известный как Джомолунгма в Тибете и Сагарматха в Непале, так резко выделяется среди остальных вершин Гималаев? Ученые считают, что смогли пролить свет на эту загадку, пишет Science Alert.

Новые модели указывают на то, что существует упущенная из виду сила "пиратства", которая может объяснить до 50 метров роста самой высокой вершины мира. Речь идет вовсе не о тех пиратах, которые совершают набеги на корабли в открытом мире, а о силе, захватывающей реки.

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Высота Эвереста составляет 8 849 метров и была бы невозможна без столкновения тектонических плит, однако однородность геологии вдоль разлома должна была бы сделать все вершины Гималаев более или менее одинаковой высоты.

В то же время ученые обнаружили, что разница между большинством гималайских вершин не превышает 100 метров, в то же время Эверест возвышается над любым из своих соседей не менее чем на 250 метров. И даже это еще не все. Предыдущие исследования также показали, что Эверест продолжает расти и по сей день: данные GPS указывают на то, что скорость подъема составляет несколько миллиметров в год — это быстрее, чем скорость подъема, порожденная тектоническими плитами.

В результате ученые предположили, что должна быть задействована еще одна сила. Команда из Китайского университета геологических наук и Лондонского университета геологических наук и Лондонского университетского колледжа считают, что обнаружили ее.

Новые модели исследователей предполагают, что самая высокая гора в мире была поднята "геологическим пиратством", происходящим, когда одна река "захватывается" соседом. Это меняет поток осадка и перестраивает реки и их притоки в новые узоры.

Сегодня река Арун является крупным притоком, который прорезает глубокое узкое ущелье через ядро Гималаев, снижаясь на 7 километров по высоте на протяжении 35 километров. Однако много лет назад, когда река только образовалась, ей не требовались оползни или ледники, чтобы проложить свой путь через северные склоны Эвереста. Огромный объем текущей воды давал ей всю необходимую мощность.

Как показывают модели, около 89 000 лет назад, приток Арун начал забирать больше воды из своей материнской реки, реки Коси, а увеличение его мощности привело к образованию ущелья. Ученые считают, что удаление больших кусков породы могло привести к тому, что плавающая на мантии земная кора отскочила, что и вызвало "поверхностный подъем неразрезанных частей окружающей местности, включая горные вершины".

По словам ведущего автора исследования Сюй Ханя, они с коллегами считают, что от 15 до 50 метров нынешней высоты Эвереста, вероятно, стали результатом "пиратства в дренажных системах реки".

К слову, в сравнении с Аруном, другие реки, протекающие через Гималаи, имели более постоянную историю течения, это означает, что эрозия у подножия гор примерно такая же, как и эрозия, происходящая на вершинах. То есть, общий вес коры, находящейся на мантии, оставался относительно стабильным.

Но когда река Арун начала набирать больше воды все эти тысячелетия назад, эта сбалансированная скорость эрозии была нарушена. Поскольку реки уносили больше породы, это привело к подъему земной коры в определенных местах. Ученые учли упругую толщину коры от 10 до 30 км и пришли к выводу, что в конечном итоге это явление приведет к увеличению скорости подъема Эвереста до 0,53 миллиметра в год.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, что происходит с человеческим телом в "Зоне смерти" Эвереста.