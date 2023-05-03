Ужасающе кричат. Ученые выяснили, почему Эверест издает ужасающие звуки с наступлением темноты

Исследователям пришлось провести около недели во власти льда, чтобы наконец понять, почему самая высокая точка планеты истошно "кричит" по ночам.

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Природа не перестает нас удивлять, потому порой исследования ученых сосредоточены на том, чтобы решить новую загадку. Например, в этот раз ученые сосредоточились на том, чтобы понять, почему наивысшая точка Земли "истошно кричит" с наступлением темноты, пишет Daily Mail.

В 2018 году группа исследователей под руководством гляциолога Евгения Подольского провела три недели в походах по непальским Гималаям, чтобы установить причину странных звуков. Тогда ученые собрали достаточно данных для изучения сейсмической активности системы ледников Тракардинг-Трамбау и смогли понять истинную причину ночных гулких звуков.

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Все это время ученые собирали сейсмографические данные, а затем изучили их. Ученые уверены, что странные звуки по ночам связаны с резкими перепадами температур, вызванными глобальным потеплением и резкими климатическими изменениями. Предполагается, что с наступлением темноты изменение температур вызывает растрескивание льда, которое и слышали ученые.

Отметим, что исследования этой группы ученых были одними из первых, которые показали такую широкую сейсмическую активность из-за термических трещин во льду. По словам руководителя экспедиции Дэйва Хана, который уже 15 раз поднимался на Эверест, они с альпинистами постоянно сталкивались со странными звуками ночью, вероятно, были вызванными "падением льда в разных местах долины". Причем звуки были настолько громкими, что в какой-то момент членам группы было трудно заснуть.

На этой карте показано расположение сети сейсмического наблюдения Фото: Shutterstock

В ходе исследования Подольский и команда провели на одном из ледников три недели, на высоте около одного километра над уровнем моря, который располагается недалеко от Эвереста. Ученые отмечают, что днем они с коллегами могли комфортно работать в футболках, однако с наступлением темноты температура может опускаться до -15 градусов по Цельсию.

Ученые отмечают, что ночью они заметили, что ледник, на котором они находились "лопается" или "взрывается ночью". В ходе исследования Подольский с коллегами разместили датчики на льду, которые измеряли вибрации глубоко внутри ледника. Отметим, что в ходе исследования ученые использовали технологию, которая используется для измерения магнитуды землетрясений.

Исследователи собрали сейсмические данные о вибрациях и сравнили их с данными о температуре и ветре, что позволило установить прочную связь между колебаниями температуры и ночными шумами.

Ученые полагают, что их исследование в дальнейшем может помочь гляциологам лучше понять поведение ледников в отдаленных районах, например, таких что располагаются глубоко в Гималаях.

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