Добрались до вершины мира. На горе Эверест впервые обнаружили загадочный вид кошек

Данное исследование стало первым задокументированным наблюдением за этим удивительным животным, которое обитает в самой высокой точке планеты.

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Известно, что Эверест является самой высокой точкой нашей планеты — его высота составляет 8 849 метров над уровнем моря, и каково же было удивление ученых, когда они обнаружили следы того, что на самой высокой горе обитают загадочные кошки, пишет SciTechDaily.

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Это исследование началось еще в 2019 году и было проведено под руководством доктора Трейси Сеймон, которая является участником программы зоологического здоровья в зоопарке Бронкса Общества охраны дикой природы. В ходе исследования они с коллегами отправились в экспедицию, направленную на изучение национального парка Сагарматха на южном склоне горы Эверест. Тогда ученые собрали образцы окружающей среды на двух участках, расположенных на высоте 5110 и 5190 метров над уровнем моря. Ученые также отмечают, что образцы были собраны из мест, удаленных друг от друга на расстоянии 6 километров.

По словам Сеймон, они и представить себе не могли, что среди собранных образцов обнаружатся доказательства того, что на вершине мира обитают никто иные, как эти редкие и замечательные кошки. Исследователи отмечают, что их экспедиция в общей сложности продлилась четыре недели и стала чрезвычайно любопытной не только для команды, но и научного сообщества в целом, ведь она проливает свет на местное биоразнообразие.

Ученые отмечают, что открытие мануловой кошки на Эвересте заставляет иначе взглянуть на экосистему этой высокогорной системы, а также существенно расширяет известный ареал обитания этого вида в восточном Непале.

По словам Сеймон, они с командой провели анализ ДНК, собранных на Эвересте экскрементов, и пришли к выводу, что на вершине мира, как минимум, обитают два манула, и их территории пересекаются с местом обитания рыжей лисы. Кроме того, в образцах найдены ДНК пищух и горных ласк, которые, как известно ученым, являются важным звеном в пищевой цепи манулов.

Кроме того, ученые отмечают, что подтверждение того, что на Эвересте живут манулы дает исследователям возможность расширить список известных млекопитающих, обитающих в национальном парке Сагарматха, который является охраняемым объектом Всемирного наследия.

Статистика свидетельствует о том, что за последние более полувека количество туристов, посещающих Эверест резко увеличилась: еще в 1970-х годах она достигала всего нескольких тысяч в год, а уже в 2019 году достигла рекордных более 50 тысяч. Тем более увлекательным для исследователей кажется тот факт, что манулам, проживающим здесь, удавалось оставаться незамеченными до 2019 года.

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