Дісталися вершини світу. На горі Еверест вперше виявили загадковий вид кішок

Дане дослідження стало першим задокументованим спостереженням за цією дивовижною твариною, яка мешкає на найвищій точці планети.

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Відомо, що Еверест є найвищою точкою нашої планети — його висота становить 8 849 метрів над рівнем моря, і яке ж було здивування вчених, коли вони виявили сліди того, що на найвищій горі живуть загадкові кішки, пише SciTechDaily.

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Це дослідження розпочалося ще у 2019 році та було проведено під керівництвом доктора Трейсі Сеймон, яка є учасником програми зоологічного здоров'я у зоопарку Бронкса Товариства охорони дикої природи. У процесі дослідження вони з колегами вирушили в експедицію, спрямовану на вивчення національного парку Сагарматга на південному схилі гори Еверест. Тоді вчені зібрали зразки довкілля на двох ділянках, розташованих на висоті 5110 та 5190 метрів над рівнем моря. Вчені також зазначають, що зразки було зібрано з місць, віддалених один від одного на відстані 6 кілометрів.

За словами Сеймон, вони й уявити не могли, що серед зібраних зразків виявляться докази того, що на вершині світу мешкають ніхто інші, як ці рідкісні та чудові кішки. Дослідники зазначають, що їхня експедиція загалом тривала чотири тижні і стала надзвичайно цікавою не лише для команди, а й наукової спільноти загалом, адже вона проливає світло на місцеве біорізноманіття.

Вчені відзначають, що відкриття манулової кішки на Евересті змушує інакше поглянути на екосистему цієї високогірної системи, а також суттєво розширює відомий ареал проживання цього виду у східному Непалі.

За словами Сеймон, вони з командою провели аналіз ДНК, зібраних на Евересті екскрементів, і дійшли висновку, що на вершині світу, як мінімум, мешкають дві манули, і їх території перетинаються з місцем проживання рудої лисиці. Крім того, у зразках знайдено ДНК пищух і гірських ласок, які, як відомо вченим, є важливою ланкою в харчовому ланцюзі манулів.

Крім того, вчені відзначають, що підтвердження того, що на Евересті живуть манули дає дослідникам можливість розширити список відомих ссавців, які мешкають у національному парку Сагарматга, який є об'єктом Всесвітньої спадщини, що охороняється.

Статистика свідчить про те, що за останні понад півстоліття кількість туристів, які відвідують Еверест, різко збільшилася: ще в 1970-х роках вона досягала всього кількох тисяч на рік, а вже в 2019 році досягла рекордних понад 50 тисяч. Тим паче цікавим для дослідників видається той факт, що манулам, що проживають тут, вдавалося залишатися непоміченими до 2019 року.

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