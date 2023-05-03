Жахливо кричать. Вчені з'ясували, чому Еверест видає жахливі звуки з настанням темряви

Дослідникам довелося провести близько тижня у владі льоду, щоб нарешті зрозуміти, чому найвища точка планети несамовито "кричить" ночами.

Related video

Природа не перестає нас дивувати, тому часом дослідження вчених зосереджені на тому, щоби вирішити нову загадку. Наприклад, цього разу вчені зосередилися на тому, щоб зрозуміти, чому найвища точка Землі "несамовито кричить" з настанням темряви, пише Daily Mail.

У 2018 році група дослідників під керівництвом гляціолога Євгена Подільського провела три тижні в походах непальськими Гімалаями, щоб встановити причину дивних звуків. Тоді вчені зібрали достатньо даних для вивчення сейсмічної активності системи льодовиків Тракардінг-Трамбау та змогли зрозуміти справжню причину нічних гучних звуків.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Весь цей час вчені збирали сейсмографічні дані, а потім вивчили їх. Вчені впевнені, що дивні звуки ночами пов'язані з різкими перепадами температур, спричиненими глобальним потеплінням та різкими кліматичними змінами. Передбачається, що з настанням темряви зміна температур викликає розтріскування льоду, яке чули вчені.

Зазначимо, що дослідження цієї групи вчених були одними з перших, які показали таку широку сейсмічну активність через термічні тріщини в льоді. За словами керівника експедиції Дейва Хана, який уже 15 разів підіймався на Еверест, вони з альпіністами постійно стикалися з дивними звуками вночі, ймовірно, викликаними "падінням льоду в різних місцях долини". До того ж звуки були настільки гучними, що членам групи навіть було важко заснути.

На цій карті показано розташування мережі сейсмічного спостереження Фото: Shutterstock

Під час дослідження Подільський та команда провели три тижні на одному з льодовиків, на висоті близько одного кілометра над рівнем моря, що знаходиться недалеко від Евересту. Вчені відзначають, що вдень вони з колегами могли комфортно працювати у футболках, однак із приходом темряви температура могла опускатися до -15 градусів за Цельсієм.

Вчені відзначають, що вночі вони помітили, що льодовик, на якому вони були "лопається" або "вибухає вночі". Під час дослідження Подільський із колегами розмістили датчики на льоду, які вимірювали вібрації глибоко всередині льодовика. Зазначимо, що під час дослідження вчені використали технологію, яка використовується для вимірювання магнітуди землетрусів.

Дослідники зібрали сейсмічні дані про вібрації та порівняли їх з даними про температуру та вітер, що дозволило встановити міцний зв'язок між коливаннями температури та нічними шумами.

Вчені вважають, що їх дослідження надалі може допомогти гляціологам краще зрозуміти поведінку льодовиків у віддалених районах, наприклад, таких, що знаходяться глибоко в Гімалаях.

Раніше Фокус писав про те, що на горі Еверест вперше виявили загадковий вигляд кішок.