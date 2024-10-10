Ледник с сюрпризом. Ученые обнаружили самое глубокое ущелье, скрытое под тоннами льда

Исследователи выдвигают нового претендента на звание самого глубокого ущелья в Северной Америке — оно скрывается в леднике.

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В настоящее время самым глубоким ущельем Северной Америки считается каньон Хеллс на границе Орегона и Айдахо — от вершины до коренной породы он простирается на 2 412 метра. Но теперь ученые считают, что нашли нового претендента на звание "самого глубокого ущелья" Северной Америки — он все это время скрывался в леднике, пишет IFLScience.

Предполагается, что погружение на тысячи метров под лед в леднике Рут на Аляске, вероятно, является новым рекордсменом. Это место, также известное как Великое ущелье, впечатляет своими размерами и представляет собой огромный ледяной коридор. Увы, он весьма сложен в измерении, но в новом исследовании ученым удалось обойти это.

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По мнению исследователей ущелье простирается на глубину 2 465 метров, плюс-минус 65 метров в обе стороны, от вершины скального пика до самого дна. Эти параметры делают Великое ущелье такой же глубины, что и каньон Хеллс, а возможно и больше него.

Авторы исследования отмечают, что их оценки двое превышают показатели, предполагаемые глобальными моделями. Изучение ущелий — непростая задача, в особенности, если оно узкое и простирается на тысячи метров. Более того, ущелье покрыто льдом, а потому получение точных измерений глубины Великого ущелья долгое время ускользало от ученых.

Новое исследование, по сути, стало кульминацией почти 90 лет предположений о глубине ущелья. Впервые его глубиной заинтересовался Брэдфорт Уошберн в 1937 году, но насколько оно глубоко на самом деле все еще оставалось загадкой. В течение десятилетий ученые пытались проанализировать ущелье с помощью радара и сейсмических исследований. Последняя оценка, проведенная в 1992 году предполагала, что глубина ущелья составляет 2,7 километра к удаленным льдам. Такие результаты сделали бы Великое ущелье рекордсменом Северной Америки, однако позже ученые усомнились в правдивости данных.

В новом исследовании ученые решили положить конец догадкам. Команда отправилась на ледник Рут, чтобы подробно измерить толщину льда и определить глубину ущелья. Ученые использовали систему радара, проникающего сквозь лед, буксируемую снегоходом, чтобы составить карту ложа ледника над ущельем, но сложная геометрия самого ущелья сделала его тяжелой целью.

В результате ученым удалось оценить толщину льда ущелья, объединив показания с более высоких участков ледника и более глубоких разрушительных воздушных измерений, предоставленных NASA. Исследователи считают, что глубина льда составляет от 610 до 960 метров вдоль центральной линии ледника в ущелье, а общая глубина составляет около 2 465 метров.

Если результаты команды верны, Великое ущелье действительно является самым глубоким на континенте.

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