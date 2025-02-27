Льодовики Норвегії, що тануть, оголили неймовірні скарби: що виявили вчені (фото)
Зміна клімату змушує льодовики по всій земній кулі танути, в результаті чого вчені раз у раз виявляють загадкові та захопливі артефакти.
Останніми роками вчені раз у раз твердять про зміну клімату, що нависла над планетою: в результаті світ уже зіткнувся з неймовірними хвилями спеки та посухи, рівень океану невблаганно підвищується, а планета нагрівається, в результаті чого Земля втрачає льодовикові шапки. У міру танення льодовиків, на поверхню планети все частіше виносить загадкові та захопливі артефакти, пише Science Alert.
Серед цих артефактів стародавні людські рештки, інструменти та статуї — об'єкти, які щороку приваблюють археологів із різних куточків світу на високі, замерзлі гори. У результаті з'явився новий напрям у науці, відомий як льодовикова археологія.
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Норвегія, по суті, перебуває на передньому краї цієї нової галузі досліджень. За словами Еспена Фінстада, який є одним із керівників норвезької програми під назвою "Секрети льоду". Загалом норвезькі вчені вже виявили близько 4 500 артефактів, що дало їй змогу претендувати на більш ніж половину знахідок льодовикової археології планети.
Під час експедицій археологи по всьому світу збирають воєдино підказки про стародавні галузі промисловості та торгові шляхи через льодовики. І тепер експерти відзначають, що нинішній сезон став одним із найкращих в історії.
Протягом тисяч років люди блукали льодовиками Норвегії, щоб продавати та купувати товари. Стародавні мисливські, туристичні та торгівельні шляхи перетинали гори між узбережжям Норвегії та внутрішніми районами ще з часів кам'яного віку.
За словами Фінстада, археологам пощастило, що деякі з цих найважливіших торгівельних шляхів проходили по льоду. У результаті, залишені стародавніми мандрівниками, предмети були вморожені в лід протягом століть. Але тепер, через потепління планети та танення льодовиків, вчені змогли виявити всі ці "скарби".
Дослідники зазначають, що спалювання викопного палива для отримання енергії виділяє в атмосферу Землі парникові гази — це стало основною причиною підвищення глобальної середньої температури планети протягом десятиліть.
По всьому світу вчені фіксують танення льодовиків, яке вивільняє стародавні артефакти, що століттями зберігалися в крижаних кайданах. Деякі з виявлених предметів, наприклад, рукавиці, здаються вельми знайомими. Однак інші — відрізняються від того, що ми знаємо.
Крижана ділянка Лендбрін — найбільш плідне місце, яке відвідують археологи. За словами Фінстада, Лендбрін у минулому був звичайним маршрутом мандрівок під час вікінгів і Середньовіччя. Влітку 2024 року сильне танення означало безліч нових відкриттів.
Команда Фінстада із семи археологів відвідала близько 12 місць у горах. У Лендбрині вони використовували в'ючних коней, щоб доставити спорядження на місце і ставати табором. Автори дослідження зазначають, що вчені вже виявили у великій кількості стріли, використовувані раніше для полювання на оленів.
Цікаво, що стріли можуть містити підказки про минулі суспільства. Наприклад, деякі наконечники стріл, знайдені на льодовиках, мають наконечники, зроблені з річкових мідій, які, мабуть, припливли здалеку, що дає дослідникам підказку про те, як далеко люди подорожували й торгували протягом століть.
Раніше Фокус писав про те, що льодовики, які тануть у Норвегії, відкрили артефакти стародавніх вікінгів.