Льодовики Норвегії, що тануть, оголили неймовірні скарби: що виявили вчені (фото)

Зміна клімату змушує льодовики по всій земній кулі танути, в результаті чого вчені раз у раз виявляють загадкові та захопливі артефакти.

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Останніми роками вчені раз у раз твердять про зміну клімату, що нависла над планетою: в результаті світ уже зіткнувся з неймовірними хвилями спеки та посухи, рівень океану невблаганно підвищується, а планета нагрівається, в результаті чого Земля втрачає льодовикові шапки. У міру танення льодовиків, на поверхню планети все частіше виносить загадкові та захопливі артефакти, пише Science Alert.

Серед цих артефактів стародавні людські рештки, інструменти та статуї — об'єкти, які щороку приваблюють археологів із різних куточків світу на високі, замерзлі гори. У результаті з'явився новий напрям у науці, відомий як льодовикова археологія.

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Норвегія, по суті, перебуває на передньому краї цієї нової галузі досліджень. За словами Еспена Фінстада, який є одним із керівників норвезької програми під назвою "Секрети льоду". Загалом норвезькі вчені вже виявили близько 4 500 артефактів, що дало їй змогу претендувати на більш ніж половину знахідок льодовикової археології планети.

Стріла віком 1300 років, знайдена лежачою на льоду на льодовику Лендбреен Фото: Glacier Archaeology Program

Під час експедицій археологи по всьому світу збирають воєдино підказки про стародавні галузі промисловості та торгові шляхи через льодовики. І тепер експерти відзначають, що нинішній сезон став одним із найкращих в історії.

Протягом тисяч років люди блукали льодовиками Норвегії, щоб продавати та купувати товари. Стародавні мисливські, туристичні та торгівельні шляхи перетинали гори між узбережжям Норвегії та внутрішніми районами ще з часів кам'яного віку.

За словами Фінстада, археологам пощастило, що деякі з цих найважливіших торгівельних шляхів проходили по льоду. У результаті, залишені стародавніми мандрівниками, предмети були вморожені в лід протягом століть. Але тепер, через потепління планети та танення льодовиків, вчені змогли виявити всі ці "скарби".

Член команди "Секрети льоду" тримає держак стріли залізного віку та її наконечник Фото: Glacier Archaeology Program

Дослідники зазначають, що спалювання викопного палива для отримання енергії виділяє в атмосферу Землі парникові гази — це стало основною причиною підвищення глобальної середньої температури планети протягом десятиліть.

По всьому світу вчені фіксують танення льодовиків, яке вивільняє стародавні артефакти, що століттями зберігалися в крижаних кайданах. Деякі з виявлених предметів, наприклад, рукавиці, здаються вельми знайомими. Однак інші — відрізняються від того, що ми знаємо.

Крижана ділянка Лендбрін — найбільш плідне місце, яке відвідують археологи. За словами Фінстада, Лендбрін у минулому був звичайним маршрутом мандрівок під час вікінгів і Середньовіччя. Влітку 2024 року сильне танення означало безліч нових відкриттів.

Стріла віком 1500 років, знайдена на льодовику Сторгровбрейн, зі збереженим оперенням Фото: Glacier Archaeology Program

Команда Фінстада із семи археологів відвідала близько 12 місць у горах. У Лендбрині вони використовували в'ючних коней, щоб доставити спорядження на місце і ставати табором. Автори дослідження зазначають, що вчені вже виявили у великій кількості стріли, використовувані раніше для полювання на оленів.

Цікаво, що стріли можуть містити підказки про минулі суспільства. Наприклад, деякі наконечники стріл, знайдені на льодовиках, мають наконечники, зроблені з річкових мідій, які, мабуть, припливли здалеку, що дає дослідникам підказку про те, як далеко люди подорожували й торгували протягом століть.

Раніше Фокус писав про те, що льодовики, які тануть у Норвегії, відкрили артефакти стародавніх вікінгів.