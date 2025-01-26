Учені виявили нові мікроби: вони можуть сильно змінити клімат на нашій планеті

Виявлені в торфовищах в амазонських лісах мікроби можуть істотно вплинути на глобальний баланс вуглецю на Землі.

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Учені з'ясували, що складні крихітні мікроорганізми організм можуть формувати величезні екосистеми і впливати на майбутнє клімату нашої планети. Дослідження опубліковано в журналі Microbiology Spectrum, пише Phys.

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Учені виявили в торфовищах, які містять мало кисню, в амазонських лісах Перу (Південна Америка) невідому популяцію мікробів. Автори дослідження вважають, що ці мікроби відіграють подвійну роль у вуглецевому циклі на нашій планеті і можуть або знизити, або посилити зміну клімату. Цей процес може або стабілізувати вуглець для довгострокового зберігання, або спровокувати його викид у вигляді вуглекислого газу і метану.

У стабільних умовах мікроби дають змогу торфовищам виступати величезними резервуарами для зберігання вуглецю, що знижує ризик зміни клімату. Але подальше потепління може прискорити глобальну зміну клімату, через нестабільність торфовищ.

Вчені дійшли висновку, що антропогенне порушення природної екосистеми торфовищ може призвести до викиду 500 млн тонн вуглецю до кінця цього століття.

Амазонські торфовища є одними з найбільших сховищ вуглецю на нашій планеті, де зберігається приблизно 3,1 млрд тонн вуглецю. Це приблизно в 2 рази більше, ніж у всіх лісах світу. Торфовища мають вирішальне значення для глобального зберігання вуглецю, оскільки їхні умови сповільнюють розкладання і дозволяють органічному матеріалу накопичуватися протягом тисяч років. Ці екосистеми відіграють вирішальну роль у регулюванні викидів парникових газів і впливі на клімат.

Нещодавно виявлені мікроби, які є частиною групи Bathyarchaeia, утворюють умови, необхідні для функціонування цієї екосистеми. Вчені з'ясували, що нові мікроби допомагають регулювати кругообіг вуглецю в торфовищах.

Ці мікроби споживають монооксид вуглецю і перетворюють його на енергію, водночас вони знижують токсичність вуглецю в навколишньому середовищі. Розщеплюючи хімічні сполуки, мікроби виробляють водень і вуглекислий газ, які інші мікроби використовують для вироблення метану.

Але зміни в кількості опадів, температурі та діяльність людини змушують торфовища виділяти парникові гази, такі як вуглекислий газ і метан.

Хоча тропічні торфовища в даний час діють як поглиначі вуглецю, коли вони поглинають більше вуглецю, ніж виділяють, вони стають дедалі вразливішими до зміни клімату. Потепління може висушити ці торфовища, перетворивши їх на джерела вуглецю.

Викид мільярдів тонн вуглекислого газу та метану з торфовищ значно посилить глобальне потепління. Вчені вважають, що необхідно захистити торфовища, щоб вони не провокували подальшу зміну клімату. Нові мікроби є важливим елементом для розв'язання проблем із кліматом і показують, що навіть найдрібніші організми можуть чинити величезний вплив на нашу планету.

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