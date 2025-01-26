Ученые обнаружили новые микробы: они могут сильно изменить климат на нашей планете

Обнаруженные в торфяниках в амазонских лесах микробы могут существенно повлиять на глобальный баланс углерода на Земле.

Related video

Ученые выяснили, что сложные крошечные микроорганизмы организм могут формировать огромные экосистемы и влиять на будущее климата нашей планеты. Исследование опубликовано в журнале Microbiology Spectrum, пишет Phys.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые обнаружили торфяниках, которые содержат мало кислорода, в амазонских лесах Перу (Южная Америка) неизвестную популяцию микробов. Авторы исследования считают, что эти микробы играют двойную роль в углеродном цикле на нашей планете и могут либо снизить, либо усилить изменение климата. Этот процесс может либо стабилизировать углерод для долгосрочного хранения, либо спровоцировать его выброс в виде углекислого газа и метана.

В стабильных условиях микробы позволяют торфяникам выступать в качестве огромных резервуаров для хранения углерода, что снижает риск изменения климата. Но дальнейшее потепление может ускорить глобальное изменение климата, из-за нестабильности торфяников.

Ученые пришли к выводу, что антропогенное нарушение естественной экосистемы торфяников может привести к выбросу 500 млн тонн углерода к концу этого столетия.

Амазонские торфяники являются одними из крупнейших хранилищ углерода на нашей планете, где сохраняется примерно 3,1 млрд тонн углерода. Это примерно в 2 раза больше, чем во всех лесах мира. Торфяники имеют решающее значение для глобального хранения углерода, поскольку их условия замедляют разложение и позволяют органическому материалу накапливаться в течение тысяч лет. Эти экосистемы играют решающую роль в регулировании выбросов парниковых газов и влиянии на климат.

Недавно обнаруженные микробы, которые являются часть группы Bathyarchaeia, образуют условия, необходимые для функционирования этой экосистемы. Ученые выяснили, что новые микробы помогают регулировать круговорот углерода в торфяниках.

Эти микробы потребляют монооксид углерода и преобразуют его в энергию, в то же время они снижают токсичность углерода в окружающей среде. Расщепляя химические соединения, микробы производят водород и углекислый газ, которые другие микробы используют для выработки метана.

Но изменения в количестве осадков, температуре и деятельность человека заставляют торфяники выделять парниковые газы, такие как углекислый газ и метан.

Хотя тропические торфяники в настоящее время действуют как поглотители углерода, когда они поглощают больше углерода, чем выделяют, они становятся все более уязвимыми к изменению климата. Потепление может высушить эти торфяники, превратив их в источники углерода.

Выброс миллиардов тонн углекислого газа и метана из торфяников значительно усилит глобальное потепление. Ученые считают, что необходимо защитить торфяники, чтобы они не провоцировали дальнейшее изменение климата. Новые микробы представляют собой важный элемент для решения проблем с климатом и показывают, что даже мельчайшие организмы могут оказывать огромное влияние на нашу планету.

Как уже писал Фокус, несмотря на то, что большинство растений на Земле не представляет опасности для человека, есть те, которые являйся смертельной угрозой для жизни людей.

Также Фокус писал о том, что как показало недавнее исследование, длительный полет в космосе имеет опасный побочный эффект для человека. Исследование показало, что невесомость негативно влияет на зрение человека, особенно, если находиться в космосе очень долго.

Еще Фокус писал о том, что почти во всех океанах на нашей планете обитает огромное глубоководное существо, которое рожает потомство через рот. Это существо известно ученым уже более 100 лет, но наблюдали его всего примерно 120 раз.