Тающие ледники Норвегии обнажили невероятные сокровища: что обнаружили ученые (фото)

Изменение климата заставляет ледники по всему земному шару таять, в результате чего ученые то и дело обнаруживают загадочные и захватывающие артефакты.

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В последние годы ученые то и дело твердят об изменении климата, нависшем над планетой: в результате мир уже столкнулся с невероятными волнами жары и засухи, уровень океана неумолимо поднимается, а планета нагревается, в результате чего Земля теряет ледниковые шапки. По мере таяния ледников, на поверхность планеты все чаще выносит загадочные и захватывающие артефакты, пишет Science Alert.

Среди этих артефактов древние человеческие останки, инструменты и статуи — объекты, ежегодно привлекающие археологов из разных уголков мира на высокие, замерзшие горы. В результате появилось новое направление в науке, известно как ледниковая археология.

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Норвегия, по сути, находится на переднем крае этой новой области исследований. По словам Эспена Финстада, который является одним из руководителей норвежской программы под названием "Секреты льда". В общей сложности норвежские ученые уже обнаружили около 4 500 артефактов, что позволило ей претендовать на более чем половину находок ледниковой археологии планеты.

Стрела возрастом 1300 лет, найденная лежащей на льду на леднике Лендбреен Фото: Glacier Archaeology Program

В ходе экспедиций археологи по всему миру собирают воедино подсказки о древних отраслях промышленности и торговых путях через ледники. И теперь эксперты отмечают, что нынешний сезон стал одним из лучших в истории.

В течение тысяч лет люди бродили по ледникам Норвегии, чтобы продавать и покупать товары. Древние охотничьи, туристические и торговые пути пересекали горы между побережьем Норвегии и внутренними районами еще со времен каменного века.

По словам Финстада, археологам повезло, что некоторые из этих важнейших торговых путей проходили по льду. В результате, оставленные древними путешественниками, предметы были вморожены в лед в течение столетий. Но теперь, из-за потепления планеты и таяния ледников, ученые смогли обнаружить все эти "сокровища".

Член команды "Секреты льда" держит древко стрелы железного века и ее наконечник Фото: Glacier Archaeology Program

Исследователи отмечают, что сжигание ископаемого топлива для получения энергии, выделяет в атмосферу Земли парниковые газы — это стало основной причиной повышения глобальной средней температуры планеты в течение десятилетий.

По всему миру ученые фиксируют таяние ледников, которое высвобождает древние артефакты, столетиями хранившиеся в ледяных оковах. Некоторые из обнаруженных предметов, например, варежки, кажутся весьма знакомыми. Однако другие — отличаются от того, что мы знаем.

Ледяной участок Лендбрин — самое плодотворное место, которое посещают археологи. По словам Финстада, Лендбрин в прошлом был обычным маршрутом путешествий во время викингов и Средневековья. Летом 2024 года сильное таяние означало множество новых открытий.

Стрела возрастом 1500 лет, найденная на леднике Сторгровбрейн, с сохранившимся оперением Фото: Glacier Archaeology Program

Команда Финстада из семи археологов посетила около 12 мест в горах. В Лендбрине они использовали вьючных лошадей, чтобы доставить снаряжение на место и разбить лагерь. Авторы исследования отмечают, что ученые уже обнаружили в большом количестве стрелы, используемые ранее для охоты на оленей.

Любопытно, что стрелы могут содержать подсказки о прошлых обществах. Например, некоторые наконечники стрел, найденные на ледниках, имеют наконечники, сделанные из речных мидий, которые, должно быть, приплыли издалека, что дает исследователям подсказку о том, как далеко люди путешествовали и торговали на протяжении веков.

Ранее Фокус писал о том, что тающие ледники в Норвегии открыли артефакты древних викингов.